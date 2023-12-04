Русские хотят умирать «за нашу свободу» еще меньше, чем белорусы – беглая экстремистка

Беглая российская оппозиция завидует самопровозглашенному «президенту Беларуси» Светлане Тихановской, которая добилась «международного признания», тогда как рядовые змагары считают, что Беломайдан проиграл.

Об этом на конференции «Европейский правозащитный диалог. Поиск выхода из повседневной катастрофы» в Берлине заявила международный секретарь Гражданского Совета Анастасия Сергеева, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Мы почему-то воспринимаем историю Беларуси 2020 года как историю успеха. Так вот, белорусы воспринимают ту историю как провал. Они говорят, что потеряли свой шанс, потому что не оказалось никого, кто готов был сопротивляться, бороться и воевать, кто готов был бы умирать за то, чтобы была свобода и демократия.

Среди нас меньше, чем даже среди белорусов людей, которые готовы не то, что умирать, а даже подумать о том, что кто-то умрет за демократию в России. Украинцы в 2014 году победили, потому что они показали, что готовы умирать за свободу и независимость. А мы не готовы, и в этом самая большая проблема», – страдала Сергеева.