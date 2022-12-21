«Русские массово закупают дроны!» – На Украине назвали ослабление рубля тревожным сигналом

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Наблюдающееся в последние дни ослабление рубля по отношению к доллару – свидетельство того, что Россия выстроила схемы параллельного импорта и начала массовые закупки как для военных нужд, так и гражданской продукции, в связи с чем вырос спрос на валюту.

Об этом в эфире «24 канала» заявил украинский экономический эксперт Олег Пендзин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русские нашли и находят пути обходить санкции. Это очень опасная вещь, особенно, если учитывать, что они продолжают производить на своих предприятиях крылатые ракеты, в которых после исследования на Украине обломков находят европейские комплектующие. Или это старые запасы, или «серый импорт», который идёт понятно через какие страны, но это всё опасные вещи. Нужно понимать, что русские находят механизмы, как обходить санкционные ограничения. Это касается и товаров долгосрочного использования, бытовые. Китай помогает активно. Китай не даёт военно-технической помощи, это доказано. Но то, что он своими товарами начинает закидывать русский рынок – это правда», – констатировал эксперт.

«И деваться некуда. Активно работают другие страны, которые помогают русским через «серый рынок» обходить такие вещи, которые обойти невозможно. Все эти факторы способствовали тому, что курс русского рубля на Московской межбанковской бирже стремительно скатился. И они сейчас дают достаточно много денег на закупку дронов в странах, не будем говорить, каких», – возмутился Пендзин.