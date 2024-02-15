«Русские увидели слабость США» – экс-директор ЦРУ
Будь США могущественнее, они бы обязательно смогли заставить Россию платить.
Об этом в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил экс-директор ЦРУ и бывший глава Пентагона Леон Панетта, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Автократы чувствуют слабость США, особенно Путин и Си Цзиньпин. Путин вошёл в Крым, и он не заплатил за это никакой цены. Русские вошли в Сирию, и не заплатили никакой цены. Вошли в Грузию, и не заплатили.
Русские провели, вероятно, самую смелую кибератаку на избирательную систему в нашей стране, и не заплатили никакой цены», – сказал политик.
«А затем добавьте к этому Афганистан, и это стало сигналом слабости США. Я думаю, они разделяют точку зрения, что США утратили силы и способности провести черту», – сокрушался Панетта.
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