«Русские увидели слабость США» – экс-директор ЦРУ

Будь США могущественнее, они бы обязательно смогли заставить Россию платить.

Об этом в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил экс-директор ЦРУ и бывший глава Пентагона Леон Панетта, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Автократы чувствуют слабость США, особенно Путин и Си Цзиньпин. Путин вошёл в Крым, и он не заплатил за это никакой цены. Русские вошли в Сирию, и не заплатили никакой цены. Вошли в Грузию, и не заплатили.

Русские провели, вероятно, самую смелую кибератаку на избирательную систему в нашей стране, и не заплатили никакой цены», – сказал политик.