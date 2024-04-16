«Русский блок» призывает ликвидировать монополию на перевозки катерами в Севастополе

Общественная организация «Русский блок» распространила призыв к компетентным органам обратить внимание на сложившуюся в Севастополе неудовлетворительную ситуацию с морскими пассажирскими перевозками катерами.

«Продолжается поток жалоб севастопольцев на органы власти города, касающийся морского транспорта, связывающего северную и южную часть города. Множество людей, прежде всего жителей Северной стороны, района Радиогорка, возмущены тем, что происходит в этой области и возмущены тем, как реагируют на это местные власти», – говорится в заявлении «РБ».

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«Русский блок» в качестве примера отписок чиновников приводит ответы от и.о. вице-губернатора Павла Иено, который в ответ на жалобы граждан присылает «перечисление имеющихся фактов и ссылки на «шторм века».

«При этом ссылки на шторм века являются несостоятельными, так как основная проблема заключается не в разбитых причалах, в нехватке катеров», – считают в «РБ».

«Севастопольцы уже неоднократно обращали внимание на то, что в городе есть катера и есть перевозчики, готовые выполнять услугу на более выгодных условиях для города, чем это происходит сейчас. Однако по каким-то причинам правительство упорно придерживается политики одного коммерческого монополиста и не находит причин для улучшения качества обслуживания.

Более того, имеется информация, что департамент транспорта, возглавляемый вышеуказанным исполняющим обязанности, разрабатывает условия конкурса на заключение многолетнего контракта на морские перевозки именно с таким расчетом, чтобы нынешний коммерческий монополист ИП Печкин, получил контракт за космические средства, в то время как другие перевозчики готовы его выполнять за адекватные.

Остается только напомнить, что прокуратура Севастополя уже судится с ИП Печкин и департаментом транспорта, по факту передачи в собственность за бесценок пассажирского катера, принадлежащего городу», – утверждают в «Русском блоке».