Русский Харьков довел до белого каления украинскую доносчицу

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Соратница харьковского гауляйтера Синегубова, ректор ХНУ имени Каразина Татьяна Кагановская в очередной раз прогнулась перед киевским режимом.

По собственной инициативе она предложила ученому совету университета ввести в учебном заведении новую должность: языкового омбудсмена. Функция не оплачиваемая, на общественных началах, для энтузиаста. Таковой нашелся в лице заведующего кафедрой украинского языка Николая Филона.

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Отныне в ХНУ есть свой смотрящий за соблюдением закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

В сфере образования законом предусмотрено использование только украинского, преподавать на других языках разрешается только в особых, регламентированных случаях.

Разумеется, главный языковый омбудсмен Украины Тарас Кремень одобрил начинание Кагановской и немедленно заявил, что другим харьковским (и не только) вузам следует подхватить ценную инициативу.

Кремень отметил, что в ХНУ многие преподаватели даже после начала «полномасштабной войны» продолжили читать лекции и вести практические занятия на русском.

В результате ХНУ в 2022 году «несколько раз попадал в языковые скандалы». Самый громкий случился в мае на медицинском факультете. Пятикурсница Маргарита Федоренко пожаловалась языковому омбудсмену на преподавателя, отказавшегося читать лекцию на украинском. Студентка также подняла шум в соцсетях. В результате преподавателя уволили.

По словам Креминя, за год из из ХНУ поступило 7 подобных жалоб. Как видим, число уродов в семье не так уж велико – студенческий Харьков, в отличие от Кагановской, не готов отказаться от родного языка.

По этой причине доносчикам в универе приходится несладко. Та же Маргарита Федоренко вынуждена была уйти из университета из-за отношения одногрупников и преподавателей.

«Я начала получать в личку массовые оскорбления и угрозы. Мне писали, что убьют, староста писал, что меня следовало бы избить», – сетует доносчица.

С трудом оформив академический отпуск, «патриотка» подалась в армию, где в настоящее время служит в качестве боевого медика.

Она считает, что омбудсмен в ХНУ вряд ли сможет работать эффективно, поскольку «связан рабочими отношениями с другими преподавателями». По мнению Маргариты, положение могла бы «исправить» инициатива снизу, некое заукраинское студенческое подполье.

«Но на это тоже мало надежды, так как не каждый готов к такому преследованию, которое испытала я», – говорит Федоренко.

Эта история наглядно показывает, что Харьков – пока еще – никак нельзя назвать «оплотом укронацистской идеи», как это делают, например, в тг-канале «Старше Эдды». Изнутри напрашивается сравнение с нацистским концентрационным лагерем – впрочем, оно подходит для всей подконтрольной Украине территории.

Но гиперактивные заукраинские активисты в городе, конечно, имеются. Им, как водится, нет покоя. На днях неуемные декоммунизаторы выступили с очередной инициативой – переименовать сразу два города и 40 сел Харьковской области. Под нож хотят отправить все названия с намеком на СССР: не только названные в честь советских героев или ученых, но даже содержащие корни «май» или «красн». В частности, Первомайский и Красноград.

В проекте решений Харьковского облсовета, которые могут быть приняты на ближайшей сессии, переименование села Ватутино. То, что бандеровцам имя генерала – освободителя Украины как нож в сердце, не новость.

Весь креатив в том, что переименовать хотят в Залужное. То ли предвидят скорую кончину украинского военачальника (вдруг решит полетать на вертолете), то ли возрождают советскую практику. На доступном уровне, конечно. Сталину – город-герой Сталинград, Залужному – село. Кстати, по утверждению старосты, большинство жителей против такой «чести».

Интересно, раз уж рождается такая традиция, найдется ли на Украине населенный пункт, жители которого захотят переименовать его в честь верховного главнокомандующего? И как они будут называться при соответствующем топониме? «Дорогие зеленщики и зеленщицы»? А может, лучше начать с предприятия? Например, завод Коксохим имени Зеленского.

Тем временем Александр Есин, глава Нововодолажской общины, к которой относится Ватутино, поспешил откреститься от идеи переименования в честь украинского военачальника. То ли с учетом общественного резонанса, то ли опасаясь реакции ОП на «культ личности» Залужного.

«Когда на место будущего населенного пункта, который сейчас носит имя Ватутина, пришли люди, здесь был большой луг. Поэтому поселились они за лугом, отсюда и вариант нового названия – село Залужное», – пояснил Есин.

Отличный рецепт, и, главное, универсальный. «Когда сюда пришли люди, здесь было много зелени…».