«С этими играми надо кончать»: на Украине никогда не будет «пророссийских» лидеров – Фридрихсон

Взращивать «пророссийского лидера» Украины бесполезно, потому что шантажом или подкупом его перевербует сторона противника. Поэтому пора заканчивать с политическим украинством, поскольку это несёт угрозу безопасности России.

Об этом заявила в эфире «Крым 24» журналист Надана Фридрихсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Пора завязывать с этими играми, а давайте мы из какого-нибудь беглого украинского политика вырастим нового лидера Украины. Такого Януковича 2.0 или Порошенко 3.5 – не важно. С этим пора завязывать, потому что в этот момент включается та история, что сколько бы мы тут ни растили такого политического украинца условно на смену Зеленскому, мы стабильно получаем один результат», – отметила она.

Если представить, что есть некий украинский политик, которого после начала СВО пришлось вызволять с территории Украины, и это придало ему ореол героизма.

«Давайте представим, что он периодически раздаёт интервью, комментирует какие-то там инсайды. Непонятно, откуда он их при этом взял, но не важно. Вот мы взяли такой образ – и давай пичкать его пиаром, деньгами, плюшками, гладить по голове, говорить: «ты же наш хороший человек, замечательный, мы тебя вызволили, ты герой. Давай мы сейчас всё порешаем и отправим тебя обратно в Киев на царствие»… Допустим, это всё происходит, и он приходит на царствие в Киев. Проходит три дня, а может быть четыре, и посылает он Россию ровно на 180° назад. Потому что ему позвонят другие добрые люди, которые ему предложат деньги, какие-то плюшки или будут откровенно угрожать – не важно. Суть в том, что говоря профессиональным языком, его за пять дней перевербуют обратно, как бы мы тут его ни взращивали», – отметила она.

«Почему? Потому что доллар решает многое, и есть страны, где этих долларов много. Мы это проходили, и проходили неоднократно. Поэтому все эти заигрывания в этой части просто бесперспективные и ставят нас в тупик. Поэтому я считаю, что с этим пора заканчивать», – подытожила Фридрихсон.