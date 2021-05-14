С прицелом на Каспий: Запад настроен развязать мировой конфликт в Черноморском регионе

14.05.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Запад готов развязать войну в Черноморском регионе, чтобы получить выход к углеводородным запасам Каспия и не дать воспользоваться ими России и Китаю.

Об этом на пресс-конференции в Севастополе заявил заведующий кафедрой политологии Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад на инерции окончания холодной войны стремится получить через Черноморский регион выход к каспийским ресурсам. Предполагается как раз конфликтный сценарий. Другого пути для выхода к этой мировой кладовой нет. В остальных случаях эти ресурсы остаются либо России, либо текут в Китай, что является неприемлемым сценарием для первой сверхдержавы, которая стремится удержать свое мировое лидерство», – сказал Ирхин.

Не хотят войны в регионе, по его мнению Россия и Турция.

«С 2014 года из периферийного региона мировой политики Черное море вновь стало эпицентром столкновения как мировых держав, так и региональных. Мир сейчас находится в той непростой стадии, когда формируется новая система международных отношений.

Исторический опыт показывает, что такие периоды всегда наполнены конфликтностью и, как правило, заканчиваются либо несколькими региональными войнами, либо мировой войной. Мировые войны, как правило, начинаются с периферийных регионов. В этом смысле Черноморский регион – это регион, где разворачивается судьба будущего мира. И динамика такова, что происходит это буквально ежедневно», – резюмировал Ирхин.