Саакашисты намерены превратить «Грузинскую мечту» в «чизбургер» и освободить Саакашвили

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Новости Украины

Дипломатия западных стран усилила давление на официальный Тбилиси из-за находящегося в СИЗО экс-президента страны Михаила Саакашвили.

Так, Келли Дегнан, американский посол в Тбилиси заявила, что в США очень внимательно следят за состоянием здоровья Саакашвили.

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«Для меня и Евросоюза решающий момент заключается в том, что ответственность за физическое и психическое здоровье господина Саакашвили возлагается на власти», – вторит ей посол ЕС в Грузии Карл Харцель.

«Обязанность государства – обеспечить поддержку здоровья Михаила Саакашвили», – говорит Диего Колас, посол Франции.

Отметилась заявлением по этому поводу и президент Молдовы Майя Санду:

«Сообщения об ухудшении состояния здоровья Михаила Саакашвили настораживают».

Гораздо более резкое заявление выпустила Европейская народная партия»:

«Мы крайне обеспокоены сообщениями о тяжелом… состоянии здоровья… Михаила Саакашвили…мы осуждаем любые нападки со стороны правящих лидеров против оппозиции, Народного защитника, независимых врачей и гражданского общества» и «призываем перевести бывшего президента Саакашвили в соответствующий госпиталь в Грузии или за границей».

Сам же Саакашвили получил письмо от Дональда Туска с приглашением на съезд Европейской народной партии в конце мая. Восторженный экс-президент «не припоминает другого прецедента, чтобы «заключенного политика так демонстративно приглашали на съезд».

На фоне такой международной поддержки проходят акции с требованием освободить «больного» Саакашвили, так как «Грузинская мечта» (правящая партия) «убивает экс-президента, не оказывая должную медицинскую помощь».

Утверждения Хатии Деканоидзе, одного из лидеров оппозиции, по поводу «по всем фронтам развернутой борьбы», похоже на правду.

Вполне возможно, что ответственность за координацию международной поддержки взяла на себя президент Молдовы Майя Санду, находящаяся в постоянном контакте с европейскими лидерами именно по вопросу освобождения Саакашвили.

Акции протеста же в самой Грузии острые и порой переходят в столкновения с полицией. Так, в Батуми были задержаны 22 протестующих, требующих освобождения «вождя».

«Мы не остановимся, пока Миша будет в плену», – заявляют митингующие. «Грузинская мечта» должна оказаться в положении котлеты «чизбургера», – призывает к решительному внешнему и внутреннему давлению на грузинское правительство лидер оппозиции Гиги Угулава.

Превратить правящую «Мечту» в «чизбургер» пытаются также и члены семьи Саакашвили: мама и братья Мишико активно участвуют в акциях и многочисленных пресс-конференциях. Не нужно забывать, что у Саакашвили есть еще множество официальных и неофициальных жен, и их активность еще предстоит увидеть.

Постоянно проходят акции протеста с развернутыми флагами Грузии и Украины партии «Единое национальное движение» с требованием перевезти Саакашвили на лечение за границу. Скандируя «Миша, Миша!» и «Свободу Мише!», митингующие даже перекрывают довольно важную автомобильную дорогу.

Для читателей будет интересно, что вся оппозиция и ведущие электронные СМИ третьего президента, ввергнувшего Грузию в военную авантюру 2008 года, называют «олицетворением непреклонной борьбы» с Россией и «заключенным Путина».

Так вот, на фоне сильного международного давления превращение правящей «Мечты» в «чизбургер» и освобождение Саакашвили представляется вполне реальным сценарием. А если таковое случится, учитывая звериный аппетит Михаила Саакашвили, вполне реальным представляется также и торжественное поедание саакашистами превращенную в «чизбургер» «Мечту».

Дело в том, что правящая партия не пользуется должной поддержкой со стороны населения Грузии и держится исключительно за счет еще большей неприязни населением главной оппозиционной силы, партии Саакашвили и ее союзников.

Главной причиной непопулярности правящей партии является тяжелейшее социально-экономическое положение населения. По исследованию CRRC Georgia (по заказу американского NDI), 85% респондентов отметили, что последние 10 лет (совпадает периоду правления «Мечты») выросла бедность, 58% респондентов отметили рост преступности, а 51% опрошенных – ухудшение уровня образования. При этом все опрошенные отметили не просто ухудшение, а резкое ухудшение ситуации.