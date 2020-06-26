Саакашвили: Россия была обречена проиграть, но побеждает Украину

26.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

В вопросе дерегуляции экономики и эффективности фискальной системы Россия далеко обогнала Украину и сравнялась с богатейшими европейскими странами.

Также неожиданное признание в ходе видеоконференции сделал беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня это очень расстраивает – по дерегуляции Россия ушла далеко-далеко вперед Украины или Прибалтики. Я был в Голландии несколько лет назад, и смотрели их (российский) телеканал. Там выступает их чиновник, и говорит: «Мы не можем деньгами помочь бизнесу, но мы можем им помочь тем, что облегчим это бремя». Но почему-то я не слышу этого от украинских чиновников. Что, россияне должны нас опережать?

Россия как Европа, когда мы сравниваем. И по налоговой системе они гораздо дольше ушли, и по бюрократии, и по дерегуляции. Они реально гораздо больше слушают бизнес, где мы, в условиях нашей демократии», – возмутился Саакашвили.

Чуть позже в своем блоге уточнил, что, вопреки всем прогнозам, Россия с мягким авторитаризмом оказалась более эффективной, нежели «демократическая» Украина.

«В России есть много вещей (которые мы пытаемся исправить в Украине), которые там решаются гораздо быстрее и успешнее, чем у нас. Там сокращается бюрократия, улучшается налоговая система, и Россия побеждает нас на фронте, на котором она ну никак не может выигрывать, потому что Украина – это демократия, потому что в Украине есть свободолюбивое общество, потому что в Украине есть гораздо больший потенциал.

Но в Украине есть бюрократия, которая является врагом собственного народа, не меньше, чем враг внешний. Таков мой опыт общения с украинской бюрократией в период работы в Нацраде реформ и не только. Они реально делают дело за нашего врага.

В свое время маленькая Грузия настолько опередила Россию по реформам, что даже Медведев и другие руководители вынуждены были публично это признать и даже копировали у нас какие-то реформы, это было общеизвестным фактом.

Естественно мы не могли нанести поражение России на военном фронте, но нанесли им сокрушительное поражение на фронте реформ. К сожалению, в Украине другая ситуация, и мне это очень не нравится», – написал он в своём блоге.