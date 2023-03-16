«Сами нарвались»: российский летчик об уничтоженном БПЛА США

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Американцы должны были предупредить Россию о полете своего дрона в исключительной экономической зоне России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заслуженный военный летчик России, начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при МО РФ генерал-майор запаса Владимир Попов, давая оценку крушению американского БПЛА в Черном море после его перехвата российским Су-27.

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«Территориальные воды у нас — это 12 морских миль, практически 22 км от береговой черты. Точнее, от линии максимального отлива. Дальше идёт исключительная экономическая зона. В Чёрном море она у нас есть. Воздушное пространство над ней хоть и является международным, но, когда его используют не гражданские, а военные суда других стран, они входят в него с предварительным уведомлением наших органов ПВО и управления воздушным движением», – сказал Попов в интервью «Московскому комсомольцу».

Он объяснил, что уведомление нужно, чтобы «не нагнетать обстановку», поскольку летают и гражданские, и военные самолёты одновременно, может получиться, что их не всегда правильно идентифицируют.

По его словам, поскольку американский БПЛА зашел в это пространство без включенного транспондера, его могли сразу сбить.

«А мы ведь давно предупредили американцев, что закрыли эту воздушную зону в связи с проведением СВО. Так делается всегда во время учений. Точно так же делают и США. Допустим, когда ВМС США проводят свои маневры, воздушное пространство над акваторией тоже закрывают. В это время никакие — ни гражданские, ни военные самолеты — там не летают по соображениям безопасности. А сейчас произошло что? В эту опасную зону залетает аппарат с отключенным транспондером. Потому мы подняли наши Су-27, чтобы идентифицировать этот объект», – говорит летчик.

Он согласен со словами посла РФ в США Анатолия Антонова, назвавшего действия США «провокацией».

«Они сами нарвались. В том, что Су-27, включив форсаж, вдруг оказался слишком близко к их беспилотнику, нашей вины нет. Если вы на такое критически близкое расстояние подходите к нашей экономической зоне, находясь вблизи государственной границы, то прекрасно знаете, что мы обязательно поднимем свои воздушные суда. И не только для того, чтобы идентифицировать всякого непрошеного гостя, но в том числе и для того, чтобы вытеснить его из этого пространства. Что и сделали наши летчики», – резюмировал Попов.