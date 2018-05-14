14.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Савченко обратилась к Путину за помощью

Надежда Савченко обратилась к президенту РФ для того, чтобы он посодействовал в обмене пленными.

Об этом стало известно в ходе судебного заседания, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не думаю, что являюсь кандидатом на обмен, но я обратилась к Путину с обращением, чтобы, в конце концов, разблокировать процесс обмена между Украиной и Россией, между оккупированными территориями и Украиной. Я надеюсь, что в Минском процессе, который уже как застоявшаяся вода в бочке, наконец-то придут хоть к какому-то решению», – сказала Савченко.

Опальный депутат заявила, что украинские власти намеренно тормозят процесс обмена пленными с республиками Донбасса, так как, по мнению Савченко, это выгодно киевским правителям.

«Вы видите, что процесс обмена стоит. Служба безопасности Украины начала воевать с волонтёрами. В частности, с «Офицерским корпусом» Рубана, которые помогали и имели контакты с той стороной, потому что это необходимо переговорщику, которые действительно могли освобождать тогда много людей. С тех пор, как СБУ начала воевать с волонтёрами, а взяла себе «карманных» волонтёров обмены остановились», – отметила народный депутат.