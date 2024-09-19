Сбежавшие за рубеж украинцы уже не вернутся для службы в ВСУ – депутат Рады

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Все, кто хотел служить в ВСУ, уже приехали из заграницы, а попытки мобилизовать бежавших из страны уклонистов ни к чему не приведут.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил член комитета по нацбезопасности и обороне, депутат Верховной рады Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Огромное количество людей, которые добровольно мобилизовались в ВСУ в первые четыре месяца полномасштабной войны, – это те, кто добровольно приехал из заграницы, специально для того, чтобы защищать родину. Все, кто хотел защищать, уже приехали. Те, кто не приехал, и не приедут. Они найдут возможность уклониться от этого, давайте называть вещи своими именами без пропагандистских штампов. Они найдут возможности правовые или неправовые уклониться от службы в вооруженных силах. Если они не сделали этого до сих пор, они не сделают этого и сейчас», – заявил Рахманин.