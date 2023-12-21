СБУ отомстила Фридману за «Киевстар»

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Служба безопасности Украины объявила в розыск российского миллиардера Михаила Фридмана.

Он объявлен в розыск как лицо, «скрывающееся от органов досудебного расследования» по уголовной статье о «финансировании действий по насильственному свержению конституционного строя, захвата власти и изменения государственных границ Украины».

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Подозрение Фридману было предъявлено еще в начале сентября. Датой его исчезновения указано 10 октября 2023 года. В этот день мэр Львова Андрей Садовой лишил Фридмана награды «Почетный знак святого Юрия».

Политолог Максим Жаров связывает новые украинские репрессии с недавними хакерскими атаками на украинского оператора мобильной связи «Киевстар», ранее принадлежавшего Фридману, но не так давно конфискованного.

«Объявив Михаила Фридмана в розыск, СБУ подтверждает, что последние проблемы «Киевстара» имеют внутренние причины и вызваны борьбой за контроль над этим активом. Далее явно последует борьба теми же инструментами за контроль над киевским метро и аэропортом «Борисполь», – написал Жаров в своем г-канале.

С ним согласен публицист Сергей Мардан.

«Тут в общем и никаких сомнений не было в том, что сверхчеловек эпохи 90-х отомстит провинциальному клоуну 1978 года рождения», – написал он.

Фридман вернулся в Москву из Израиля в октябре якобы временно после того, как Великобритания и США ужесточили санкции против него. Уроженец Львова он известен финансированием националистических проектов на Украине. Ради снятия санкций он готов был финансировать ВСУ уже во время СВО и вел переговоры с беглыми навальнистами.

В сентябре 2022 года The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Фридман предложил перевести из своего личного состояния миллиард долларов в «Альфа-банк Украина» в обмен на отмену санкций против него.

Но теперь он «считает ошибкой» свои инвестиции в Великобританию.

В октябре сенатор РФ от Запорожской области Дмитрий Рогозин попросил правоохранительные органы проверить сообщения о том, что Фридман финансирует ВСУ. А руководитель движения «Армия защитников Отечества» Иван Отраковский обратился в прокуратуру с требованием проверить Фридмана по статьям о «госизмене» и «дискредитации» армии.

«Почему Фридман сидит в московском кабаке, а не в Лефортово?» – возмущается экономист Никита Кричевский.

В этом году Фридман с состоянием 12,0 миллиардов долларов увеличил его на +652 млн долларов.