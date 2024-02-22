«Сценарий один и тот же» – Рожин рассказал, как будет выглядеть крах режима Зеленского

Украинцы для США – это такой же расходный материал, как и сотрудничавшие с ними афганцы, а до того вьетнамцы или африканцы и так далее. Как только Украина полностью выполнит свои функции, Штаты выйдут из нее, бросив так же, как и недавно Афганистан.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил блогер, военный обозреватель Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«У сюзерена всегда свои мотивы, вассал для него – это всего лишь ресурс. Сейчас он, допустим, выгоден против России или против Европы, он его использует и поддерживает для этого, а когда в нем надобность исчезает, такой режим и его сторонники внезапно подвисают в воздухе. Мы знаем много примеров. Совсем свежий – это история Ширафа Гани в Афганистане, на который потратили два триллиона долларов и называли одним из ближайших союзников США в Средней Азии. Вы видели, как США бежали из Афганистана, и как люди, связанные с этим режимом, хватались за фюзеляж самолета, чтобы попытаться сбежать», – отметил он.

«Это не только сейчас – можно вспомнить режим Южного Вьетнама, который США использовали для борьбы с Советским Союзом и коммунистическим влиянием, а потом они достаточно просто от него избавились. Так же было и с режимом апартеида в ЮАР, который был выгоден во времена Холодной войны для противодействия советскому влиянию, а когда надобность отпала, когда Советский Союз уничтожили, США очень быстро распрощались с режимом апартеида в ЮАР и помогли привести к власти Нельсона Манделлу. США действуют согласно своим интересам, для них тот же Зеленский и люди, которые бегают с зигами и восторгами по Украине, – это такой же расходный материал», – заключил Рожин.