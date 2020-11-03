Сдувшийся мыльный пузырь режима Пашиняна

03.11.2020, Москва, Александр Ростовцев

31 октября премьер-министр Армении Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой начать консультации по оказанию помощи в обеспечении безопасности, сообщила в субботу пресс-служба МИД Армении.

В тот же день МИД России опубликовал заявление в ответ на официальный запрос Пашиняна.

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Если вкратце, то Россия подтверждает свои союзнические обязательства в отношении Республики Армения, в том числе вытекающие из Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года, согласно которому военная помощь будет оказана в том случае, если возникнет угроза вооружённого нападения или акт агрессии непосредственно на территории союзника.

В Москве наверняка учли странное поведение правительства Пашиняна, так и не запросившего консультации по линии ОДКБ относительно ударов азербайджанских ракет и беспилотников по системам ПВО и ракетным пусковым установкам на территории Армении.

Как резко может меняться отношение политиков, поставленных в сложную, практически безвыходную, ситуацию… А ведь всего каких-то четыре года назад, в июне 2016 года, оппозиционные депутаты Пашинян, Арзуманян и Манукян «как дышали, как дышали», голосуя и выступая резко против создания Объединённой региональной системы ПВО на Кавказе.

Объединенная региональная система ПВО, Гюмри

«Подобными соглашениями создается «большой мыльный пузырь безопасности», поэтому члены комиссии должны в обязательном порядке проголосовать «против» и не позволить ратифицировать это соглашение», — заявил Никол Пашинян на заседании парламентской комиссии, — «Перед министерством обороны Армении и в целом правительством нужно поставить задачу — развить систему ПВО суверенной Армении. Для чего мы передаем собственную систему ПВО под командование России?». Он также добавил, что это станет дополнительным рычагом давления на Армению.

Несмотря на то, что Пашиняну и другим адептам «суверенного ПВО» трезвые голоса в самой Армении терпеливо объясняли, что соглашение о создании Объединённой региональной системы ПВО на Кавказе подписано в связи с началом операции Вооружённых сил РФ в Сирии и частыми вторжениями турецких боевых самолётов в воздушное пространство Армении, оппозиционеры на зарплате у Сороса упорно гнули и гундели своё: «в чьих руках окажется пульт управления армянским ПВО?»

Средства ПВО армии Нагорного Карабаха

Пашинян сотоварищи до недавних пор были уверены, что Объединённая региональная система ПВО на Кавказе – это когда зенитные ракеты установлены в Армении, а сбивать ими (например) дружественные натовские самолёты будут из Москвы.

В этой связи в Ереване много кричали и театрально заламывали руки, что «для России главное – военное присутствие на Кавказе, а на Армению ей плевать». При том, что никто у Армении войска ПВО даже не думал забирать, а соглашение подразумевало более глубокое военно-техническое сотрудничество, координацию действий и обмен информацией. На пятилетний срок.

Спустя четыре года в Армении у власти находится «суверенный» премьер, со всех сторон обложенный соросовскими опарышами, стремительно проигрывающий войну за Нагорный Карабах, и теперь остро желающий, чтобы в конфликт вмешалась Россия, дабы уравновесить турецкое военное вмешательство на стороне Азербайджана, а также спасти его мохнатую задницу.

Армянские системы ПВО на параде в Ереване

Теперь Воваевич с другими правящими майдаунами согласен не только на интеграцию ПВО с Россией, но и на более широкое российское присутствие в регионе. С одной неизменной деталью: чтобы ему и дальше никто не мешал «евроатлантизироваться». Иначе – за что боролись?

Примечательно, что притихли даже самые визгливые из соросят, ранее активно педалировавшие тему «вмешательства России во внутренние дела Армении». По-видимому, в связи с тем, что из России на Армению уже никто не давит, предоставив майданному правительству в Ереване разбираться со своими врагами на дальних подступах самостоятельно, используя всю мощь «суверенной обороны».

Однако прозападный режим Пашиняна не был бы самим собой, даже если бы в критические моменты своего существования не проявлял тягу к политической «биполярочке».

Подписание договора о создании Объединённой региональной системы ПВО между Россией и Арменией

Уже на следующий день после обращения к Путину с просьбами о консультации по вопросам безопасности Армении, советник премьера Вагаршак Арутюнян заявил о том, что Ереван полностью поддерживает идею США о вводе военных на территорию Карабаха для обеспечения стабилизации обстановки. По мнению советника Пашинина, реализовать эту идею довольно проблематично, однако Арутюнян полагает, это предложение «значимым».

Заявление Арутюняна больше напоминает слабую попытку при плохом раскладе поиграть на нервах союзника, ёрзая на двух стульях. Мол, если Россия откажется прислать своих миротворцев в Карабах, то вместо них придут американцы… Алиев с Эрдоганом будут вынуждены смотать удочки, но геополитическая расстановка сил в регионе будет уже не в пользу Москвы.

Советник армянского премьера Вагаршак Арутюнян

Подобные фокусы мы уже проходили. Обычно они заканчиваются тем, что любитель сидеть на двух стульях одновременно в один прекрасный момент остаётся без твёрдой опоры под седалищем с довольно жёстким приземлением. И подниматься с отбитым задом придётся самостоятельно, ибо в наше время ничто не ценится так высоко, как лояльность союзнику.

Проблема, однако, в том, что у Москвы и Еревана в НКР противоположные интересы. Пашиняну жизненно важно удержать под контролем НКР «пояс безопасности» вокруг непризнанной республики, тогда как Путин на днях заявил, что для разрешения конфликта мирным путём было бы целесообразно передать Алиеву семь районов, захваченных в ходе войны 1992 – 1994 годов, входящих в «пояс безопасности» (20% территории Азербайджана), состоящий преимущественно из развалин сёл и городов.

Наблюдатели практически единогласно сходятся во мнении, что даже гипотетический ввод американского «миротворческого» контингента в Нагорный Карабах не приведёт регион к стабилизации и долговременному миру.

Одной из сторон, резко возражающей против подобного сценария, называется Иран, для которого одинаково неприемлемо как турецкое, так и американское присутствие вблизи 35-километровой полоски границы с Арменией, имеющей важнейшее значение для обеих государств (торговля, газопровод, военное сотрудничество).

Тем временем Россия оказывает существенную помощь своему союзнику Армении, передав ей станции радиоэлектронного подавления «Красуха», прекрасно зарекомендовавшими себя в Сирии против израильских и турецких беспилотников.

Отмечено, что эффективность применения дронов иностранного производства азербайджанской армией заметно снизилась. При том, что армяне, благодаря почиванию на лаврах как Пашиняна, так и его предшественников, оказались не готовы к войне в новых условиях.

Как там по-армянски будет «сдувшийся большой мыльный пузырь»?