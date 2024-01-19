Сдвиг грунта и обрушения: Крым затопили ливни

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Обильные осадки, нагрянувшие в Крым вечером 18 января, устроили потоп в Севастополе и стали причиной оползней в Алуште и Ялте.

Школьникам Севастополя организовали сокращенный день, до вечера в городе не будет воды, а в некоторых поселках – электричества, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Заливать Севастополь стало еще ночью. Несколько десятков домов попали в зону подтопления, и МЧС проводило эвакуацию жителей. Вода выносит на автодороги щебень, есть затопленные участки.

«Из-за того, что грязная вода поступает на 3-й гидроузел, принято решение о временной остановке (ориентировочно на 5-6 часов) гидроузлов городских. За это время мы подадим необходимый объем воды на третий гидроузел с водозабора на реке Бельбек, и водоснабжение будет восстановлено ориентировочно в 18.00», – сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Электрическая подстанция, на которую запитаны села Хмельницкое, Сахарная головка, Терновка, Черноречье, Родное, также отключена из-за подтопления. Ориентировочно электричество подадут к вечеру.

Оперативный штаб принял решение о сокращённом учебном дне во всех школах Севастополя. Детские сады работают в прежнем режиме.

В Ялте ночью обрушилась подпорная стена в районе школы №1. Камнями и грунтом завалило припаркованный рядом автомобиль. Сель сошел в пгт Отрадное и Гурзуфе. Есть угроза засорения ливневок и затопления пешеходных переходов.

«В связи со сложными погодными условиями Ялтинским благочинием принято решение об отмене крестного хода на набережную и крещенских купаний в море». Прошу ялтинцев и гостей города быть осторожными (волнение моря 2 балла) и внимательно отнестись к своему здоровью – оценить самочувствие и физические возможности», – сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Из-за шторма отменены крещенские купания в Керчи. В Алуште перекрыли автомобильную дорогу в Профессорский уголок – сдвиг грунта привел к обрушению подпорной стены, в асфальте образовалась трещина, проезжая часть сползла.