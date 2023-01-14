Сегодняшний удар по Киеву поставил в тупик украинскую пропаганду

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Сегодня утром объекты инфраструктуры в Киеве и ряде других городов Украины подверглись ракетным ударом.

Сообщается о нескольких взрывах на севере украинской столицы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Киевская городская военная администрация подтверждает попадание в объект инфраструктуры в Днепровском районе. В результате работы украинской ПВО, обломки ракеты упали на территории Голосеевского района.

Кроме того, сообщается, что после ударов в украинской столице начались перебои с энергообеспечением.

Известно о взрывах в Черниговской области, Харькове, подконтрольном ВСУ Запорожье, воздушная тревога объявлена в ряде областей центральной части Украины.

«Есть угроза ракетного удара стратегической авиацией РФ, количество бортов в воздушном пространстве указывает на вероятный боевой вылет, наблюдаем. Предварительно уже 7 самолетов», – пишет в своем блоге киевский юрист, националист Андрей Смолий.

При этом украинский политолог Юрий Романенко отмечает, что Россия изменила тактику нанесения ударов:

«Киев атаковали новыми методами. Это не Кинжалы. Не С-300».

Эту же информацию подтверждает украинский военкор антироссийского пропагандистского канала «1+1» Андрей Цаплиенко:

«Чем был атакован Киев, до сих пор неизвестно. Среди версий – Кинжалы, Искандеры, баллистические ракеты из Беларуси. Впрочем, официальной информации пока нет».

Впрочем, позднее появилась версия от украинских силовиков.

«Скорее всего, это ракеты, которые летели по баллистической траектории. С северного направления. Баллистика не доступна, чтобы мы ее обнаруживали и сбивали», прокомментировал удар пресс-секретарь Воздушных сил Украины Юрий Игнат