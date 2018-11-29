Сейчас все забудут про Порошенко: Началась движуха в Сирии

30.11.2018, Москва, Михаил Рябов

Армия Сирии сбила недалеко от столицы – Дамаска – израильский военный самолет, ПВО также удалось уничтожить четыре запущенные вражеские ракеты, сообщает российское государственное агентство РИА «Новости».

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Ранее Россия поставила Сирии комплексы ПВО С-300. Это произошло после трагедии, когда союзники из устаревших систем по ошибке сбили российский военный самолет.

Инцидент в Сирии произошел накануне заседания лидеров «Большой двадцатки», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ух, сейчас про Петю с его шаландами все забудут. Но каков Израиль, прямо к G-20. И не жалко им летчика, не Порошенки же вроде», – комментирует российский военкор Александр Коц.

Интересно, что самолет Ангелы Меркель, отправлявшийся в Аргентину на саммит G-20, совершил незапланированную посадку в Кельне по техническим причинам. Не исключено, что причиной изменения планов немецкого лидера стали события в Сирии.

Если это действительно так, проведение саммита может оказаться под угрозой. Впрочем, для российского лидера Владимира Путина, с которым в знак поддержки Украины накануне отказался встречаться Дональд Трамп, это тоже хорошая возможность для красивого жеста.

«В сложившейся ситуации Владимиру Путину было бы круто развернуть президентский самолет над Атлантикой… Нашему народу понравится – и Трампу показательный шиш, и как бы привет Израилю, – «я тут, уже в своем Генштабе, на пульте», – иронизирует Telegram-канал «Байки из Спасской башни».