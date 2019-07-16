Сексапильная президентша Хорватии спровоцировала фашистский скандал

16.07.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Президент Хорватии Колинда Грабар Китарович спровоцировала скандал, благожелательно высказавшись о временах гражданской войны в Югославии и этнических чисток сербского населения.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Это произошло на премьере фильма «Генерал» на кинофестивале в Пуле. Лента рассказывает который рассказывает о жизни хорватского генерала Анте Готовины, «героя» антисербской кампании.

Хорватский президент заявила, что очень эмоционально восприняла этот фильм и вспомнила о «тех исторических днях, когда все жили Хорватией и нашими хорватскими солдатами», сообщило сербское издание Kurir.

Напомним, что речь идет об операции хорватской армии «Гроза», которая была проведена летом 1995 года против жителей республики Сербская Краина.

В ходе действий хорватов погибло около 2.500 сербов, большая часть которых была жестоко убита прямо в своих домах, а 250.000 человек были навсегда изгнаны из своих домов.

Считается, что генерал Готовина, бывший официант и уголовник, планировал данную акцию вместе с американскими наставниками.

«Я в это время работала в МИД, и мы были завалены работой до и после операции «Гроза», взаимодействуя с международным сообществом. Я прекрасно помню эти мгновения. Эти дни были великолепными, их описать невозможно!» – предалась воспоминаниям нынешняя глава страны.

Реакция из Сербии последовала незамедлительно: министр иностранных дел Ивица Дачич заявил, что слова президента Хорватии являются позором. Фактически, антисербская истерия в соседней стране не успокаивается даже спустя 24 года после осуществления этнических чисток.

«Как можно себя чувствовать хорошо, когда 250.000 человек колоннами покидают свои дома? Этого понять невозможно. Печально то, что у них все ещё актуальна политика, что хороший хорват – это только тот, кто ненавидит Сербию и сербов. А, кроме того, всего это происходит в стране, которая является членом ЕС. Вместо этого, нужно создавать государство, которое не будет восхвалять фашистов-усташей и систематически расширять ненависть», – завил Дачич.

Председатель Сербского народного комитета в Хорватии Миодраг Линта также заявил, что безумие хорватского руководства бесконечно: «Наш народ говорит: «Чего умные стыдятся, дураки этим гордятся». Хорватия ещё не пересмотрела своё преступное прошлое. Операция «Гроза» является последним событием в рамках этнической чистки сербов. Сам факт, что Грабар Китарович восхваляет «Грозу», говорит о том, что она возвышает усташей и наследие фашистского «Независимого государства Хорватия».