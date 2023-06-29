Селиванов рассказал о круглосуточных боях казаков-добровольцев в Луганщине

В Луганской народной Республике есть свои «ждуны», которые несмотря на восьмилетний террор со стороны ВСУ, отправляют координаты объектов для нанесения удара. Иногда «укропов» обманывают, и дорогостоящие Storm Shadow и HIMARS попадают в пустующий заводской цех. Иногда они прицельно бьют по больнице, потому что там лечат, в том числе, военнослужащих.

Об этом в эфире программы «Политотдел» на «Крым 24» заявил подполковник Алексей Селиванов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Луганчане за прошедшее 8 лет свыклись с тем, что они живут на войне. Что такое Украина – все прекрасно понимают, поэтому какой-то особой паники попытки наносить удары по Луганску не вызвают, потому что тратить дорогостоящие ракеты, которых не так много не то что у укропов, а у американцев, на хаотичные обстрелы нецелесообразно. Поэтому укропы пытаются выцеливать какие-то военные объекты, места, где по их предположению или информации находятся военные базы, склады, и это получается не очень хорошо. Первый удар как раз пришёлся по пустому заводскому помещению. После этого удара радостные люди пошли в этот зал, показали, что он пуст. Но, наверное, всё-таки достаточное количество лиц, которые сливают информацию туда. Был удар по Новоайдару, по больнице. У укропов были данные, что там лечат военных, хотя это все равно не делает больницу законной целью. И после этого наши органы безопасности вычислили тех, кто передавал информацию укропам. Они задержаны и привлечены к ответственности», – подчеркнул он.

Имеющиеся в ВСУ боеприпасы позволяют наносить удары практически на всю глубину Луганской народной Республики.

«Я больше времени специальной военной операции провожу сейчас в агломерации Лисичанск-Северодонецк. По Лисичанску сейчас, например, они могут наносить удары не только ракетами Storm Shadow и HIMARS, но и обычной артиллерией. Но если прошлой осенью ситуация была довольно-таки тяжелая, мы предполагали наступление, прорыв ВСУ на Лисичанск, попытку его блокады, отсечения, то сейчас наши позиции укрепились, и речь идёт не об ударе укропов по Лисичанско-Северодонецкой агломерации, а наоборот, о постепенном отжимании их на запад. Их попытки наносить удары по Кременной провалились, наши войска там метр за метром их отбивают. И сейчас достаточно успешно наши ведут бои в посёлке Белогорковка, который находится в нескольких километрах от Лисичанска», – указал Селиванов.

По его словам, все внимание сейчас приковано к Бахмуту, поскольку само название города выносит его в топы новостей.

«Части нашего добровольческого корпуса находятся и на Южном направлении, как раз в направлении Бахмута. Много разговоров ведется в основном о Бахмуте, он на передовицах новостей, но на самом деле вокруг него находятся другие населённые пункты, где тоже идут бои. Потому что линия фронта она протяжённая. Она как раз идёт с севера, дальше от Кременной, Белогоровки, вниз к Соледару. И там бои идут каждый день. Каждый день мы теряем бойцов, каждый день они совершает подвиги, часть из них становится известна широким массам, но большая часть, конечно, нет. Я думаю, что эта ситуация исправится. Потому что сегодня мы все усилия сосредоточили как раз на работе с казачьими добровольческими подразделениями, которые как раз находятся на тех участках», – заключил Селиванов.