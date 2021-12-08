Сербская спецслужба БИА помогла России обезвредить ячейку Ходорковского

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Сотрудники спецлужбы Сербии БИА (Безбедносно-информативна агенција) передали российским коллегам запись сходки «Открытой России» в Белграде, что помогло Москве оперативно отреагировать на планы российских прозападных оппозиционеров.

Об этом сообщает Direktno, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации портала, Россия и Сербия в условиях строжайшей секретности сформировали «рабочую группу по борьбе с цветными революциями», задачей которой является предотвращение массовых незаконных протестных акций и постоянный мониторинг активистов оппозиции, НПО и независимых журналистов.

Плотное сотрудничество началось 14 мая 2020 года, когда тогда еще министр обороны (ныне глава МВД) Александр Вулин находился в Москве и встретился с рядом российских официальных лиц, в том числе с секретарем Совета национальной безопасности России Николаем Патрушевым.

По российской методике Управление по борьбе с отмыванием денег Сербии инициировало ряд дел за отмывание денег и финансирование международного терроризма, а во внимание этого ведомства попали 22 общественные организации, в числе которых были белградский филиал Хельсинкского комитета по правам человека, Белградский центр по правам человека, Европейское движение Сербии и другие. Однако этот процесс пришлось свернуть из-за массовых протестов прозападной оппозиции в стране, а также жесткой реакции США и ЕС.

Тем не менее, сотрудничество России и Сербии в деле борьбы с «цветными революциями» на этом не прекратилось. В частности, 20 мая, в ходе встречи Вулина и Патрушева последний поблагодарил сербского коллегу за записи разговоров со встречи, проведенной в Белграде членами прозападной оппозиционной российской организации «Открытая Россия», созданной беглым олигархом Михаилом Ходорковским.

Поскольку к тому времени прозападные активисты не имели возможности легально собраться на территории России, они выбрали Сербию, как безвизовую страну, где решили обсудить свои «революционные планы». Практически сразу же после белградской встречи руководитель «Открытки» Андрей Пивоваров был задержан в аэропорту «Пулково».

Патрушев не только поблагодарил сербскую сторону за предоставленные материалы, но и отметил, что после победы Байдена на выборах США начнет «экспортировать демократию», и американская политика будет сильно отличаться от политики времен Трампа, поэтому необходима совместная работа для защиты от нее.

В свою очередь, российская сторона взяла на себя обязательство передать сербскому народу все знания по борьбе с киберреволюциями – протестами, организуемыми в социальных сетях, а так же по подавлению уличных несанкционированных акций.