Сербские добровольцы в рядах ВС РФ: «Здесь мы защищаем Косово»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Добровольцы из Сербии служат в рядах ВС РФ и готовятся к участию в специальной военной операции на Украине.

Об этом сообщают балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Публикации подготовлены на основе видео, которое разместил на своём канале в Ютуб легендарный сербский доброволец, 48-летний уроженец Войводины Деян Берич. Он с 2014 года воевал в рядах армии Донецкой народной республики как снайпер, несколько раз был ранен, получил 8 наград.

По информации СМИ, после начала специальной военной операции России на Украине Деян Берич получил задание набирать добровольцев из Сербии в ряды ВС РФ. Сам же он в видео объясняет, что после провокационных заявлений в свой адрес решил продемонстрировать реалии подготовки сербских добровольцев в России.

На видео Берич показывает одну из палаток на полигоне, где готовят военных. В ней живут сербы, желающие принять участие в боевых действиях на Украине. Ныне они проходят курс обучения, который проводят бойцы российского спецназа. Двое бойцов согласились открыть лица. Они говорят, что в российской армии им лучше, чем в Сербии, а условия службы «превосходные».

«Приветствую борцов за Россию. Пусть поможет нам Бог», – говорит один из бойцов, а Берич добавляет: «Бог и русская артиллерия».

На заднем плане слышен голос другого молодого человека, который приглашает других парней из Сербии присоединиться к ним.

«Косово защищают именно здесь!» – говорит он.

При этом Деян Берич объясняет, как сербы могут попасть на службу в ВС РФ.

«Приезжаете в Москву, там вас будут ждать. Вас отвезут на полигон, и там вы подписываете контракт. Вы будете служить в Вооруженных силах Российской Федерации на тех же условиях, что и любой другой российский военнослужащий, это не добровольческие формирования. То есть, вы военнослужащий-контрактник, получаете зарплату, выслугу лет», – говорит он.

СМИ напоминают, что ранее в своём Телеграм-канале Деян Берич сообщал о финансовой стороне службы контрактников ВС РФ.

«Вы сами берете на себя транспортные расходы, и только через три месяца после подписания контракта с российской армией эти средства будут вам возвращены. После шести месяцев службы в российской армии в качестве профессионального солдата вы имеете право на получение российского паспорта и российского гражданства», – писал он, и подробно рассказывал о ежемесячной зарплате контрактников ВС РФ, выплатах в случае ранений и смерти.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Деян Берич ещё в 2015 году заявлял, что война на Донбассе закончится в Киеве.