Севастополь добился права вести собственные сейсмические наблюдения

Любовь Смирнова.  
15.06.2024 18:20
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Крым, Наука, Россия


Севастополь добился права вести собственные сейсмические наблюдения, и включать в ежегодный бюллетень данные по геологической активности. Об этом на заседании Заксобрания сообщила руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По ее словам, региональный департамент ведет наблюдения за обвалами и оползнями, причем в береговой черте делает это за счет города, поскольку Роснедра интересует только урбанизированная территория, а оползни и обвалы происходят вдоль прибрежной полосы.

Севастополь добился права вести собственные сейсмические наблюдения, и включать в ежегодный бюллетень данные по...

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«Однако в границах этого мониторинга наблюдение за сейсмикой или эндогенных процессов не производилось. Мы вели этот диалог с Роснедра ещё с 2015 года, и выяснилось, что наблюдения велись на территории Республики Крым. Но сеть наблюдений с такими крупными ячейками, что город Севастополь просто в нее не попадал.

Нас эта позиция не слишком устроила, поэтому мы вели переписку на протяжении, наверное, лет трех, обосновывали необходимость таких наблюдений. Наше подведомственное учреждение «Экоцентр», производя наблюдение за состоянием скважин, смогло зафиксировать такие процессы, предшествующие землетрясениям на иных территориях, что мы смогли убедить Роснедра в том, что наши данные достоверны. И было принято решение – поручить Севастополю наблюдение за сейсмикой. В течение года составляли техническое задание для этих наблюдений, как их необходимо проводить, мы это согласовали с Роснедрами, поэтому будем наблюдать и получать данные. И наш информационный бюллетень, помимо обвалов и оползней, будет содержать иную информацию», – пояснила Гаврилова.

Данные сейсмоисследований бесполезны для обывателей, поскольку их могут расшифровать только специалисты. Но в общий бюллетень о состоянии окружающей среды Севастополя они будут входить уже в научно-популярном изложении.

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