Севастополь готов разрабатывать и массово производить морские беспилотники – Развожаев

02.11.2022  21:58 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Севастополь рассчитывает получить гособоронзаказ на производство подводных и надводных дронов Севастопольским морским заводом.

С таким предложением на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выступил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Севастополь рассчитывает получить гособоронзаказ на производство подводных и надводных дронов Севастопольским морским заводом. С...

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«Агентство стратегических инициатив считает, что в Севастополе можно сделать компетенции по разработке морских дронов, беспилотных аппаратов, – отметил Развожаев. – Большие компетенции есть ещё с советских времён – приборостроительный завод, и, в принципе, с учётом производственной базы Севморзавода и интеллектуальной базы университета, можно было бы сделать в Севастополе центр развития беспилотных надводных и подводных аппаратов, что было бы хорошим заделом для будущего с учётом всех вызовов, которые стоят перед нашей страной».

Развожаев напомнил, что в советское время Севморзавод до 5 тысяч кораблей выпускал. Предприятие прошло акционирование и вошло в состав Объединенной судостроительной корпорации. В данный момент изготавливает два плавкрана. Перспективы дальнейшей загрузки завода нет, и без гособоронзаказа перспективы гражданского судостроения весьма отдаленные.

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