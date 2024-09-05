Севастопольский агент-подрывник СБУ выслушал в суде суровый приговор

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К 16 годам колонии строгого режима приговорен житель Севастополя за государственную измену.

Молодой человек сотрудничал с ГУР Минобороны Украины, выполнял их задания и хранил тротил для будущих диверсий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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28-летнего севастопольца задержали сотрудники ФСБ. Он сделал тайник на одном из городских кладбищ, где хранил сверток со взрывчатым веществом. Как рассказал задержанный, он пошел на сотрудничество с ГУР по просьбе своего давнего приятеля, который тоже раньше проживал в Севастополе.

«Вскоре после начала СВО, примерно в сентябре 2022-го года он покинул территорию Крыма. Он написал мне посредством Telegram, что у него есть знакомства и контакты с людьми из военной разведки Украины, которым необходима помощь. Человек, который, насколько я понял, из военной разведки Украины, представился мне под именем Роман, и сказал, что очень нужна помощь. Задания, которые просили выполнять, тоже были различные – проследить в разных районах города наличие автомобилей определенных марок, переписать номера авто. Также присылали фотографии людей с привязкой к какому-то определённому месту – проверить на их присутствие там. В том числе, фиксировать передвижение военной техники», – рассказал агент.

В последний раз приятель попросил взять на хранение посылку с вещами. В ней оказалось 350 граммов тротила, и чтобы не хранить его дома, задержанный перепрятал её в безлюдном укромном месте – на кладбище, и ждал дальнейших указаний. Но связь прекратилась, а вскоре шпиона задержали сотрудники ФСБ.

Помимо лишения свободы, суд присудил ему выплатить штраф в размере 450 тысяч рублей.