Севастопольское ТВ: Никакой «Крымской весны» не было – а была Русская

Крым не смог бы сам справиться с противостоянием у стен Верховного совета АРК 26 февраля 2014 года, если бы на помощь не пришли севастопольцы. И в целом, никакой «Крымской весны» не было – это была «Русская весна» и началась она в Севастополе.

На этом настаивают активистки пророссийского движения Севастополя – председатель исполкома Севастопольского отделения ОНФ Лариса Мельник и бессменный руководитель «Русской общины Севастополя» Татьяна Ермакова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди не хотят этого помнить никак – мы помогали Крыму. Крым не мог сам справиться с ситуацией! Мы отправили восемь 50-местных «Неопланов», мы отправили легковые машины, бессчётное количество людей ехало электричками, порядка тысячи человек приехали, чтобы помочь им организовать митинг под стенами Верховного совета. И я помню, когда приехали наши активисты и рассказывали о тех событиях, которые были, всё поражало. Потому что это всё приобретало такой характер движения, разгонялся паровоз, всё неслось куда-то, ну и 27-го уже «зелёные человечки», – отметила Мельник в эфире канала НТС.

Накануне референдума Севастополь вновь выручал крымчан, поскольку наглядного агитационного материала было напечатано недостаточно.

«Ещё была такая история. Мы же на площади Нахимова раздавали листовки, у нас был такой пункт. И вот, к нам приезжали, забирали эти листовки. И вдруг приезжает машина из Евпатории и Сак. Приехали ребята молодые – дайте. И у меня дилемма: думаю, ёлки, ну как вот им давать, пару штучек же не дашь, надо как-то пачками выдать. А нашим, тогда как? Вам, говорю, крымчане не печатают? Ну так вот, говорят, как-то до нас не доехали. А это, на минуточку, уже за несколько дней до референдума. И в общем, мы принимаем сами решение, и им туда даже агитационный материал этот дали», – подчеркнула Мельник.

Руководитель «Русской общины Севастополя» Татьяна Ермакова считает, что в Крыму изначально неверно трактуют события весны 2014-го года.

«Просто, тоже бывает так обидно, когда даже пробовали нашу «Русскую весну» переименовать в крымскую, что она там «Крымская весна» какая-то была. Да не было «Крымской весны», и если бы наши не приехали туда, я не знаю, чем бы все это закончилось. Я не буду называть человека, который стоял на балконе и сказал: «русские сепаратисты Севастополя приехали». Если она услышит и, наверное, вспомнит свои слова. Они приехали и вступили в эту драку. Вы знаете, я думала, что в этот день не выживу, такая бойня была. Там же вообще кошмар, там пацаны эти поехали. Я кричала, это что, поехали пионеры и пенсионеры что ли? Спасибо Леониду Ходосу, он как военный человек начал руководить, как они должны взяться, потому что махина крымских татар и наши», – пояснила Ермакова.

Напомним, 26 февраля 2014 года у стен Верховного совета Крыма прошел многотысячный митинг, в то время как депутаты в сессионном зале собрались для голосования об отставке правительства во главе с Анатолием Могилевым. Митинговавшие меджлисовцы выступали на стороне киевской хунты под присмотром майдановских сотников – они отличались красными куртками и черными банданами на лице. Красно-черные флаги ОУН тоже развевались над толпой.

Тогда от прямого столкновения митингующих отговаривал лидер партии «Русское единство» Сергей Аксёнов, непосредственно находящийся в толпе. Когда в здание парламента через боковую дверь ворвались меджлисовцы, заседание парламента было прервано. На утром над зданием Верховного совета был поднят российский флаг, сессия состоялась, Аксёнова избрали главой правительства Крыма.