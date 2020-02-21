Шестилетие Майдана: незакрытый счет

21.02.2020, Киев, Сергей Устинов

Шестая годовщина расстрелов на Майдане, ставших прологом к государственному перевороту и началу войны на Донбассе – отличный повод подвести некоторые неочевидные итоги прошедших лет. Тем более, что поговорить есть о чем, помимо традиционных уже обличений, ставших частью государственной политики ультранационализма.

Прежде всего, бросается в глаза изменившийся общественный фон, на котором идут нынешние дискуссии о майдане. Ни в 2014-м, ни в 2015-м, ни в 2016-м такое и представить себе было невозможно: с экранов телевизора лидеры мнений открыто говорят не о «революции достоинства», но о государственном перевороте. О пострадавших и погибших от рук участников беспорядков силовиках. О нестыковках и откровенной лжи, лежащей в основе мифа о т. н. «небесной сотне». О том, что после этих событий страна в значительной степени перешла под внешнее управление и утратила существенную часть суверенитета.

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За такие разговоры, еще года два назад, против их участников уже были бы возбуждены уголовные дела, а на каналы обрушился бы шквал проверок со стороны медиаинквизиторов.

Впервые за шесть лет спикер Рады и его первый зам официально выразили соболезнования всем погибшим на Майдане. Острая борьба в самом парламенте привела к тому, что одиозный проект постановления, героизирующего майданщиков, так и не был принят. А один из основных лидеров мнений антимайданного лагеря юрист Андрей Портнов приурочил к годовщине свержения Януковича призыв в своем телеграм-канале – присылать ему «любую информацию о детских и университетских книгах, учебниках и изданиях, героизирующих преступников, радикалов и участников массовых беспорядков на Майдане», чтобы «потихоньку выковыривать их оттуда».

Наконец, это первая годовщина Майдана, которую ни один из сотрудников «Беркута» не встретил за решеткой – так или иначе, сегодня все они на свободе.

Ощутимо меняются массовые симпатии. Сегодня они не на стороне «героев Майдана». Да и героями их считает меньшинство. Доказательство чего – предельно малочисленные уличные акции в память о «революции», собравшие от силы пару сотен участников.

Значит ли это, что в стране пусть со скрипом, но что-то меняется, что общественная атмосфера становится здоровее?

С другой стороны, мы видим президента Зеленского с супругой, стоящих со скорбными минами и свечками у новоявленной киевской «стены плача» с фотографиями убитых на майдане праворадикалов. Мы видим президентскую партию, делающую заявление под годовщину, в котором воспроизводятся все риторические штампы порошенковской пятилетки – насчет «героев» и их «борьбы за свободу», названной «основой национального самосознания». И при этом – ни слова о примирении или сочувствии семьям погибших силовиков.

Несмотря на резкую потерю в публичном весе и значительную маргинализацию, большинство бенефициаров переворота, включая тех, в отношении которых есть обоснованные подозрения в том, что на их руках кровь, – по-прежнему на свободе. Власть боится их трогать всерьез, предпочитая полумеры.

Мы также видим фактический отказ власти от предложенной ей формулы «обнуления счетов» в виде объявления амнистии всем участникам тех событий. Позиция новой главы ГБР Ирины Венедиктовой, предложившей отменить амнистию боевикам Майдана, так и осталось ее частным мнением. По сути, несмотря на массу судебных решений, и появившихся улик и доказательств, снова буксует объективное расследование тех событий, а органы следствия идут на поводу у крикливого меньшинства – «членов семей небесной сотни», их адвокатов и поддерживающих их праворадикальных активистов. Значит ли это, что в стране ничего не поменялось?

На самом деле имеет место и то, и другое. В стране за шесть лет многое поменялось, но при этом основная часть изменений произошла на уровне общества. Власть же, хотя и поменялась, очистившись от непосредственных участников переворота, преступников и убийц, все равно продолжает поддерживать позорный миф о «революции достоинства» и ее «героях» на инерционном холостом ходу.

Примерно так же, как это имело место во времена Януковича по отношению к раздутому при Ющенко культу «голодомора-геноцида». Пафос и истерия сошли на нет, но чиновники продолжали исправно возлагать цветы к траурным датам, а в учебниках прочно поселились штампы, рожденные ющенковскими пропагандистами. В результате вирус не был побежден, но лишь загнан в латентное состояние, откуда вырвался стократ сильнее при первых же благоприятных условиях.

В этом смысле главное разочарование для адекватной Украины – это президент Зеленский. Который, пока что, так и не оправдал возлагавшихся на него и связывавшихся с его избранием надежд. Отметим, достаточно умеренных надежд. Президентство Зеленского должно было закрыть и перелистать эпоху майдана, стать жирной точкой в этой истории. После чего страна получила бы шанс – пойти дальше, не оглядываясь.

Вместо этого ситуация застыла в шаткой точке равновесия, а общественная поляризация по основным вопросам государственного бытия лишь углубляется. Позиции сторон становятся все более непримиримыми, а перманентное расшатывание государственной лодки востребует в массовом сознании «партию порядка». И события, наподобие совсем свежих беспорядков в Новых Санжарах на Полтавщине, лишь добавляют масла в огонь соответствующих настроений.

По сути, сегодня Зеленский оказался меж двух огней и между представителями радикально непримиримых лагерей, которые одинаково недовольны его политикой. А пространство политического центра между этими лагерями неумолимо сжимается, пусть это еще и не приобрело обвального характера, но тенденция очевидна.

Сейчас ситуацию целенаправленно подводят к той черте, за которой политикам определенного толка не нужно будет как-то изощряться, выдумывая какие-то сложные платформы и что-то эдакое обещать избирателю. Достаточно будет простого клича, брошенного в массы: «мы – партия порядка2. И все. Ключевой месседж: «Бандитам – тюрьмы2. Только на этот раз – всерьез.

Скептики скажут, что украинский политикум просто не в состоянии выдвинуть людей, способных стать олицетворением «партии порядка2. Просто потому, что в перманентном бардаке проще быстро зарабатывать. Порядок выгоднее беспорядка лишь тогда, когда есть игроки, планирующие играть вдолгую. А украинская политика славится тем, что в долгую здесь уже давно никто не играет.

Опасение не лишенное оснований. И потом: вопрос еще и в том, найдется ли у партии порядка соответствующая ресурсная база для того, чтобы все шестеренки государственного механизма крутились в едином заданном направлении. Так, чтобы если в тюрьму, так в тюрьму. Без шансов выйти под залог через два месяца.

В любом случае, то, что Украина имеет сейчас, долго не продлится. Историю Майдана все равно придется кому-то закрыть. И если этого не сделает Зеленский, найдутся другие.

В конце концов, кейс Зеленского показал главное: здоровая часть страны уже один раз продемонстрировала способность создавать широкие общественные коалиции даже без электорального потенциала Крыма и индустриальной части Донбасса.

И не факт, что это не повторится снова, только на этот раз с другими, более адекватными задачам исторического момента акторами. Как говорится, были бы массы, а вожди найдутся.