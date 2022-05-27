Шольц обвинил Путина и расшаркался перед Китаем

Нет никакой причины изолировать Китай, поскольку не существует никаких оснований для утверждения о китайской гегемонии ни в Азии, ни за её пределами.

Об этом об этом в специальном обращении на ВЭФ 2022 в Давосе заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из-за вероломной российской войны украинцы сплотились как нация сильней, чем когда-либо раньше. Швеция и Финляндия, два близких друга и партнёра, теперь стремятся вступить в НАТО. И мы примем их с распростёртыми объятиями. Путин недооценил единство и мощь Большой семёрки. НАТО и ЕС готовы ответить на его агрессию. Работая вместе, мы ввели санкции более мощные, чем когда ли бы это ни было. Даже сейчас для путинского режима цена этой войны колоссальна, она растёт каждый день», – уверял Шольц.

Он добавил, что Германия прекрасно понимает, что такое жить в многополярном мире.

«На самом деле, биполярность холодной войны – это такая же часть прошлого, как и тот короткий этап, когда США были единственной мировой державой. Внешне Соединённые Штаты хотят доминировать в политике в мире. Я не верю в эту биполярную концепцию, где власть принадлежит США и Китаю. Конечно Китай – это глобальный игрок. И исторически это неизменно происходило именно так. Но это не значит, что мы должны изолировать Китай, и это не основание для утверждения о китайской гегемонии ни в Азии, ни за её пределами. Мы видим появление новых амбициозных держав и в Азии, Африке, Латинской Америке. Некоторые пытаются ухватиться за эти возможности, которые связаны с глобализацией», – разъяснял канцлер.