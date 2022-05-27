Шольц обвинил Путина и расшаркался перед Китаем

27.05.2022  03:04 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров:
 
Германия, Давос, Дзен, ЕС, Китай, Политика, Россия


Нет никакой причины изолировать Китай, поскольку не существует никаких оснований для утверждения о китайской гегемонии ни в Азии, ни за её пределами.

Об этом об этом в специальном обращении на ВЭФ 2022 в Давосе заявил  канцлер Германии Олаф Шольц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Из-за вероломной российской войны украинцы сплотились как нация сильней, чем когда-либо раньше. Швеция и Финляндия, два близких друга и партнёра, теперь стремятся вступить в НАТО. И мы примем их с распростёртыми объятиями. Путин недооценил единство и мощь Большой семёрки. НАТО и ЕС готовы ответить на его агрессию. Работая вместе, мы ввели санкции более мощные, чем когда ли бы это ни было. Даже сейчас для путинского режима цена этой войны колоссальна, она растёт каждый день», – уверял Шольц.

Он добавил, что Германия прекрасно понимает, что такое жить в многополярном мире.

«На самом деле, биполярность холодной войны – это такая же часть прошлого, как и тот короткий этап, когда США были единственной мировой державой. Внешне Соединённые Штаты хотят доминировать в политике в мире. Я не верю в эту биполярную концепцию, где власть принадлежит США и Китаю.

Конечно Китай – это глобальный игрок. И исторически это неизменно происходило именно так. Но это не значит, что мы должны изолировать Китай, и это не основание для утверждения о китайской гегемонии ни в Азии, ни за её пределами. Мы видим появление новых амбициозных держав и в Азии, Африке, Латинской Америке. Некоторые пытаются ухватиться за эти возможности, которые связаны с глобализацией», – разъяснял канцлер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть