Шольц пугает Европу «самым страшным голодом за последние десятилетия»
Германия полностью откажется от российского угля и выделит 100 миллиардов долларов на поддержку своих вооружённых сил.
Об этом об этом в специальном обращении на ВЭФ 2022 в Давосе заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас мы должны менять нашу конституцию. Мы хотим выделить 100 миллиардов евро на необходимую модернизацию наших вооружённых сил в ближайшие годы. На карту поставлена безопасность нашей страны. И мы хотим послать очень чёткое послание нашим союзникам – вы можете положиться на Германию.
Есть ещё один важный момент – мы преодолеем зависимость от российских энергоносителей. И осенью, к концу года, мы собираемся отказаться от российского угля. В частности, строим терминал СПГ и альтернативных источников, так же мы строим соответствующую инфраструктуру, трубопроводы, порты и мы это делаем очень быстро», – доложил Шольц.
Но кроме этого Шольц обратил внимание, что в Германии из-за поддержки санкций может возникнуть небывалый голод.
«Есть опасность, что из-за пандемии, войны на Украине, всё это может обратить вспять процесс развития, которого мы достигли за последние несколько десятилетий. Поэтому мы должны бороться, преодолевать этот вызов. В противном случае нам грозит самый страшный голод за последние десятилетия. Германия с самого начала выделила определённый бюджет, и мы также вкладываем деньги в продовольственную безопасность. И мы активно ищем поддержку не только у других правительств и международных организаций, но также у научного круга и гражданского общества», – рассказал канцлер.
Спасибо!
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