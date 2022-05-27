Шольц пугает Европу «самым страшным голодом за последние десятилетия»

Германия полностью откажется от российского угля и выделит 100 миллиардов долларов на поддержку своих вооружённых сил.

Об этом об этом в специальном обращении на ВЭФ 2022 в Давосе заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас мы должны менять нашу конституцию. Мы хотим выделить 100 миллиардов евро на необходимую модернизацию наших вооружённых сил в ближайшие годы. На карту поставлена безопасность нашей страны. И мы хотим послать очень чёткое послание нашим союзникам – вы можете положиться на Германию.

Есть ещё один важный момент – мы преодолеем зависимость от российских энергоносителей. И осенью, к концу года, мы собираемся отказаться от российского угля. В частности, строим терминал СПГ и альтернативных источников, так же мы строим соответствующую инфраструктуру, трубопроводы, порты и мы это делаем очень быстро», – доложил Шольц.