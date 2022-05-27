Шольц пугает Европу «самым страшным голодом за последние десятилетия»

27.05.2022  02:57 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Германия, Дзен, Россия, Украина
Новости Украины

Германия полностью откажется от российского угля и выделит 100 миллиардов долларов на поддержку своих вооружённых сил.

Об этом об этом в специальном обращении на ВЭФ 2022 в Давосе заявил  канцлер Германии Олаф Шольц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Сейчас мы должны менять нашу конституцию. Мы хотим выделить 100 миллиардов евро на необходимую модернизацию наших вооружённых сил в ближайшие годы. На карту поставлена безопасность нашей страны. И мы хотим послать очень чёткое послание нашим союзникам – вы можете положиться на Германию.

Есть ещё один важный момент – мы преодолеем зависимость от российских энергоносителей. И осенью, к концу года, мы собираемся отказаться от российского угля. В частности, строим терминал СПГ и альтернативных источников, так же мы строим соответствующую инфраструктуру, трубопроводы, порты и мы это делаем очень быстро», – доложил Шольц.

Но кроме этого Шольц обратил внимание, что в Германии из-за поддержки санкций может возникнуть небывалый голод.

«Есть опасность, что из-за пандемии, войны на Украине, всё это может обратить вспять процесс развития, которого мы достигли за последние несколько десятилетий. Поэтому мы должны бороться, преодолевать этот вызов. В противном случае нам грозит самый страшный голод за последние десятилетия. Германия с самого начала выделила определённый бюджет, и мы также вкладываем деньги в продовольственную безопасность. И мы активно ищем поддержку не только у других правительств и международных организаций, но также у научного круга и гражданского общества», – рассказал канцлер.

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