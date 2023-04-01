«Силы России на исходе. Далее последует распад страны» – экс-аналитик украинской разведки
Длительная война якобы играет на пользу Украине, за которой стоит мощь ресурсов стран западного блока.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Газете по-украински» заявил экс-заместитель директора информационно-аналитического департамента ГУР Министерства обороны Украины, полковник в отставке Иван Сичень.
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«СССР почти 10 лет воевал в Афганистане. Это завершилось распадом страны. Если Владимир Путин будет так само затягивать войну в Украине, она закончится распадом России.
Возможно, русские постараются как можно дольше оттянуть поражение. Это война ресурсов. За нашими плечами – мощь стран Запада. Не верю, что в их лагере произойдет раскол или прекратят нас поддерживать. У них суммарно ресурсов в разы больше, чем в России. Поэтому в РФ силы иссякнут быстрее, чем у нас. Будь мы сами, не имели бы шансов победить. Однако с поддержкой около 50 развитых стран шансов нет у Москвы», – считает собеседник издания.
Он утверждает, что русские пытаются выйти из войны, но не знают, как это сделать.
«Врага выбили из Харьковской области. Они были вынуждены отступить с правобережья Херсонской области. Не просто так – у них не хватало ресурсов, чтобы эти территории удержать. Такая же история с островом Змеиный. А еще раньше – с Киевской областью и севером Украины. Через некоторое время у них вообще не хватит ресурсов воевать», – надеется полковник.
При этом он признает, что Украина тоже имеет проблемы.
«Но с финансовой и военной поддержкой Запада сможем победить. Нам дают современные технологии. Украинская армия становится все сильнее, а российская – слабее. Даже устаревшая западная техника значительно лучше, нежели то, чем воюют русские.
Русские часто говорят, что их технике нет аналогов в мире. Это так, потому что никто уже такой хлам не использует на войне, кроме некоторых стран Африки. Это просто превращается в войну армий разных поколений. Их спасает только массовость – людей и запасов старого оружия», – заключил Сичень.
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