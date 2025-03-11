Ситуация по Курщине критическая, пора принимать решение – генерал ВСУ

Анатолий Лапин.  
11.03.2025 17:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Курск, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинскому военно-политическому руководству нужно принять решение – или резко усилить группировку вторжения на Курщине, или выводить оставшиеся войска.

Об этом в эфире видеоблога Рoliteka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинскому военно-политическому руководству нужно принять решение – или резко усилить группировку вторжения на Курщине,...

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По словам генерала, сохранить войска Украине важнее, чем удерживать такой актив, как захваченная часть Курской области, для дальнейшего обмена.

«Со всех сторон осуществляются активные боевые действия, и ситуация в целом, на мой взгляд, имеет характер критический… и уже несколько дней требовала принятия решения. То есть решения относительно того – или находятся резервы и осуществляется помощь нашим частям и подразделения там и стабилизируется ситуация, или надо принимать решение постепенно с каких-то направлений, как минимум, вывода наших войск…

Если такие силы будут недостаточны, то надо будет принимать меры к тому, чтобы выводить войска, поскольку, на мой взгляд, поддержание войск, минимальное обеспечение потерь в войсках — это важнее даже в сравнении с военно-политическими выигрышами, которые можно получить в будущих переговорах, имея такой актив, как Курщину», – рассуждал Романенко.

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