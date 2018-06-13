Политнавигатор - Новости России и Украины
13.06.2018, Минск, Анастасия Самойлова
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Донбасс, Местная власть, Минский процесс, Общество, Политика, Украина

Скандал: на переговорах в Минске Киев сорвал работу политической подгруппы


Украинская сторона сорвала работу политической подгруппы Контактной группы в Минске.

Об этом сообщил и.о. министра иностранных дел Республики Владислав Дейнего, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Работа политической подгруппы на этот раз была не просто в тупике, а сорвана украинской стороной – от них присутствовал один из экспертов, не имеющий полномочий не то, что представлять Украину, а даже и высказываться на заседании подгруппы», – заявил он.

В свою очередь, представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник уверен, что таким образом официальный Киев еще больше принизил свой статус в глазах мировой общественности.

«Это явное понижение уровня представительства, что совершенно не демонстрирует желание украинской стороны приходить к конструктивным договоренностям», – написал он у себя в «Facebook».

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