«Сказал то, что не может озвучить Путин»: Медведев вжился в роль Жириновского

Зампрд Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал резонансное интервью российским СМИ, подтвердив в очередной раз прогнозы о том, что отныне он будет играть роль покойного Владимира Жириновского – озвучивать то, что на уме Владимира Путина, но не может сказать президент.

Медведев, в частности, уточнил актуальную задачу СВО как создание защитного кордона. При этом он допустил, что Киев будет освобожден «через какое-то время», но особо подчеркнул, что Одессу Россия заждалась.

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Зампред Совбеза отверг возможность мирных переговоров с Западом и сказал, что «нормальных отношений» у России с США «в ближайшие десятилетия» не будет, зато «Техасская народная республика» возможна. В этом контексте он считает угрозу применения ядерного оружия реальной, уточняя, что такой сценарий нужно не допустить.

Медведев не боится испортить свою репутацию в мире. Он говорит, что западные политики должны умолять его, чтобы он дал им руку, но некоторым из них не придется этого делать, потому что они скоро «сдохнут».

Медведев заявил, что киевского режима «не должно остаться на белом свете» и назвал президента Украины Владимира Зеленского «кровавым клоуном», который «филигранно отдельными частями тела играл на фортепиано».

Жестко прошелся политик и по внутренним врагам России, сказав, что их нужно отправлять в Сибирь – на перевоспитание. Он назвал релокантов, поддерживающих ВСУ, «мерзавцами» и призвал их лишить возможности получать любой доход внутри страны.

Что касается судьбы пилота-предателя Максима Кузьминова, убитого неизвестными, Медведев коротко припечатал: «собаке собачья смерть».

«А улыбка Медведева говорит о том, что эти неизвестные ему известны, что они уже в России, и что их уже наградили закрытым указом. …а вот если бы им вручили награды на виду у всей страны, в прямом эфире, то рейтинг нашего руководителя и рулевого достиг бы сверхвеличин. Но этого не будет конечно. Иностранцы не поймут. За границей, впрочем, рейтинг ВВП тоже бы вырос необычайно в связи с таким награждением. Но уж как есть», – помечтал в своем тг-канале писатель Захар Прилепин.

Большинство комментаторов уверено, что Медведев сказал в этом интервью то, что президент РФ Владимир Путин себе позволить не может.

«То, что не всегда удобно говорить Президенту Путину – говорит его заместитель по Совбезу Медведев»,- пишет политолог Марат Баширов.

«Дмитрий Медведев дал интервью, где обозначил пределы СВО. 1. Одесса точно должна войти в состав России. 2. Киев – возможно. То есть логика Медведева – если Запад будет упрямиться и затягивать войну, то и Киев войдёт в состав России. Если Запад все же пойдёт на какой то компромисс в какой то момент, то Киев останется столицей Украины вне России. А Юг и Восток должны войти в Россию. Запад нет. Центр – зависит от обстоятельств», – рассуждает политолог Сергей Марков.

Экс-депутат Госдумы Елена Панина уверена, что защитный кордон будет в итоге включать всю территорию Украины.

«Что касается популярного вопроса о том, где именно на Украине должна остановиться армия России и о ширине защитного кордона, здесь приходится брать за отправную точку позицию Вашингтона. Который разрешил передать Киеву истребители F-16, способные нести ракеты «воздух-поверхность» AGM-158 JASSM и AGM-158B JASSM-ER с дальностью до 370 и до 980 км. Тут, как ни крути, без выхода на все внешние границы нынешней Украины проблему с защитным кордоном не решить», – пишет Панина.

«Думаю, интервью Дмитрия Анатольевича не случайность. Нынешняя американская администрация устами Байдена и Блинкена дала ясно понять, что ни на какие переговоры с Россией она не пойдет и принуждать Украину ни к чему не будет. Значит, дезавуировать максималистские цели СВО нет смысла, вот мы и получили очередную порцию заявлений о Киеве и Одессе. В реальности же позиционная война с периодическими обстрелами территорий. Однако в ситуации незамороженной раны начинают летать всякие «черные лебеди» эскалации. Они меняют все прогнозы», – считает политолог Борис Межуев, представляющий сторонников замирения с Украиной в Москве.

«Медведев говорит русским по белому, что координаты Киева, Берлина, Лондона, Вашингтона и прочих «красивых исторических мест» давно уже введены в полётные задания наших ракет. Загрузить полётное задание – дело нехитрое и быстрое. Российские ядерные силы вновь нацелены куда надо. Мы обязательно ударим, как только этого потребует безопасность нашей страны, так, как написано в наших стратегических документах. Прислушайтесь к Дмитрию Анатольевичу», – торжествует глава Россотрудничества и внук премьера, совершившего исторический разворот над Атлантикой, Евгений Примаков.

И только политолог Максим Жаров волнуется о том, что Медведев не согласовал свое интервью с тезисами президентского послания, которое будет озвучено на следующей неделе.

«Если через неделю по Украинскому конфликту в послании будут совсем другие (или куда более мутные) сигналы, то ощущение «лебедь, рак и щука» может в элитах ещё более усилиться», – нагнетает Жаров.

Кстати за возможность «несогласованного» выступления Медведева ухватились и бежавшие на Запад либералы вроде политолога Станислава Белковского. Публика, которую сам Медведев обозначил как «мерзавцев», очевидно, лелеет надежды на внутреннюю смуту, памятуя, как в 2012 году некоторые советники подталкивали нынешнего замглавы Совбеза побороться за второй президентский срок.