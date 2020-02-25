Скоро все украинцы будут выживать только незаконными способами

25.02.2020, Донецк, Сергей Вредников

Даже «Слуги народа» уже откровенно признают, что обнищание населения Украины достигло критического уровня.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Обеспечить нормальный уровень жизни законными способами украинцам становится все менее возможным. Данный факт уже открыто признается на высшем государственном уровне. Так, премьер-министр Украины Алексей Гончарук в интервью признал, что для выплаты процентов по ипотеке, гражданам нужно торговать оружием или наркотиками.

Теми же рекомендациями придется воспользоваться и для оплаты жилищно-коммунальных услуг, тарифы на которые продолжают расти. Уже сейчас в ряде случаев начисления превышают фактические доходы населения настолько, что воспользоваться исключительно предложением предприимчивого депутата Верховной Рады от «Слуги народа» Евгения Брагаря «продать собаку для оплаты долгов» будет явно недостаточно», – заявил Муратов.

По его словам, постмайданные власти привели народ Украины к критическому обнищанию, причем с новой командой Зеленского ситуация только ухудшается.

«На это недавно указали представители МВФ и Европейского банка реконструкции и развития, которые попытались открыть глаза молодым министрам на фактически сложившееся положение дел.

Впрочем, им и самим есть, что рассказать. Так, министр образования и науки Анна Новосад пожаловалась, что не сможет прокормить своих будущих детей на зарплату в 36 тысяч гривен, которая, кстати, более чем втрое выше средней по стране.

И пускай чиновница покривила душой, поскольку в реальности только в декабре получила 130 тысяч гривен, показательно ее заявление о том, что наступит время, когда она просто не сможет жить в Киеве на такую зарплату, и будет вынуждена принять «осознанное решение», – добавил общественник.

«О каком решении идет речь, понятно. Вот только у простых украинцев нет такого права выбора, поэтому им приходится в полной мере ощущать на себе заботу «Слуг народа», – подытожил Муратов.