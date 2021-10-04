«Слуги» реализуют проект «Разумков – следующий президент Украины» – политолог

Нынешняя якобы борьба президентской команды с Дмитрием Разумковым – это начало процесса раскрутки Разумкова как будущего президента Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Андрей Сичка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По моему глубокому убеждению, мы сейчас являемся свидетелями политического проекта под названием «Дмитрий Александрович Разумков – следующий, седьмой президент Украины». Для этого Разумкову, безусловно, нужно было максимально абстрагироваться от «слуг народа» и президента Зеленского лично.

И время для этого выбрано идеально. Это как раз «экватор» президентской деятельности Зеленского. К этому экватору Зеленский выходит с довольно скудным результатом, что не даёт ему больших шансов на следующих выборах, если он будет выставляться на них. Поэтому самым разумным решением их команды было, всё-таки, выдвинуть Дмитрия Александровича Разумкова на следующие выборы президента Украины.

Думаю, этот процесс уже начался. Что следует ожидать дальше? Довольно скоро мы увидим будущую новую партию Разумкова, где, возможно, мы увидим новые лица. Я так думаю, что в скором будущем появятся в парламенте депутатская группа, которую возглавит Дмитрий Александрович Разумков, и он будет строить свою платформу для того, чтобы очень достойно выступить на следующих президентских выборах.

Выиграть их у него очень большие шансы есть. А также, чтобы выступить со своей партией на будущих парламентских выборах. Это прогнозы, но эти прогнозы разделяет большинство думающих людей в Украине, тех, которые смотрят реально на те политические события, которые мы сейчас видим», – сказал политолог.