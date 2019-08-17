«Снимали кожу с лиц погибших»: Зверства под Донецком

17.08.2019, Донецк, Владимир Гладков

Участники украинской карательной операции по подавлению русского восстания в Донбассе, захватив в плен раненых военнослужащих ЛДНР, забивали их прикладами насмерть.

Об этом в интервью военкору Юрию Котенку рассказал военнослужащий батальона «Оплот» Эдуард Яшенков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Шестого ноября 2014 года в первый раз на Новомарьевка был взят блокпост. Под командованием нашего первого комбата мы силами 18 человек взяли блокпост и удержались там минут сорок. Но был приказ отойти.

Да, пять человек мы потеряли. Когда мы, через 2-3 дня, обменяли убитых, с моего взвода, Медвежонка, привезли к патологоанатому, а он вышел и сказал: «Ребята, он погиб не от пуль. У него была проломлена голова прикладами». Прикладом автомата была проломлена голова. Его добили, он раненый был», – вспомнил Яшенков.

Более того, командир роты батальона «Оплот» Андрей Вяткин, вспоминая те события, сообщил, что издевательства карателей над телами погибших были настолько бесчеловечными, что двоих пришлось хоронить в закрытом гробу.

«Двоих хоронили в закрытом гробу. Потому что то, что сделали эти укрофашисты – нет слов, как это описать.

У одного была снята шкура с лица. От кадыка, полностью, не было на лице шкуры. У другого были отрезаны пальцы. Когда ребята спросили у патологоанатома, он ответил, что это издевались над мёртвыми телами», – вспомнил офицер.

Однако командир БМП-2 батальона «Оплот» Олег Павленко считает, что ВСУшники не способны на подобные зверства – это сделали польские наёмники.

«Когда скальп сняли, я в прицел БМП смотрю – что-то мне сначала не то. У них (противников – прим. ред.) на плече красное и белое. ВСУшники не могли так издеваться. Потом уже сказали, что поляки были – наёмники, карательные батальоны», – добавил Павленко.