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Новости Украины

Результаты референдума в Запорожской области будут ненамного отличаться от Всекрымского референдума марта 2014 года.

Об этом в эфире телеканала СТВ заявил политолог, эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Сергей Юхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он привел последние данные социологического исследования, которое в области провел Крымский республиканский институт политических исследований. Было опрошено около 1 тысяч респондентов из разных социальных групп и слоев населения.

«На данный момент 77% населения Запорожской области собирается идти на референдум, – отметил Юхин. – Чтобы вы знали, сколько человек собирается проголосовать за воссоединение с Россией, эта цифра впечатляет – 82%. Но это динамическая цифра, она растет. Еще в июне было 63%, сейчас уже 82%. А теперь контрольный выстрел в голову «украинства»: сколько жителей Запорожской области желает, чтобы эта территория осталась в Украине – 3%. Это совершенно свежие исследования, еще впереди какое-то время до референдума. Мы видим, как цифры растут, и они очень говорящие».

По словам эксперта, членов севастопольской делегации обступают на улице и интересуются жизнью в нынешней России. Лишившись постоянного давления пропаганды «страны-агрессора и орков-террористов», людей интересуют вопросы организации работы служб, обмена документов, получения паспортов РФ и возможности передвигаться с ними по территории всей Российской Федерации.

«Очень поразил один человек, который хотел ехать на Север работать, – пояснил Юхин. – Он говорит: я сейчас получу паспорт, и что, могу в любую точку ехать? Даже на Север? Есть, конечно, какие-то совершенные националисты, сидящие в подполье. Но наши службы работают с ними, и я думаю, что этого криминального и националистического скоро не останется на освобожденных территориях».