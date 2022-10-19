Соратник Новодворской: «Украина должна получить Курск, Ростов, Белгород и Воронеж»

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Новости Украины

Со стороны офиса президента Владимира Зеленского очень недальновидно ограничивать цели войны одним выходом на границы Украины 1991 года.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бежавший из России экстремист Борис Стомахин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина заслонила собой всю Европу от варварства, от орков, от этой кровавой московской орды. Украина сегодня спасает весь цивилизованный мир. Поэтому цивилизованный мир, особенно ЕС, страны НАТО могли бы давать Украине оружие в больших количествах и с большей скоростью, потому что всё делается медленно и в масштабах, не отвечающих потребностям Украины. Вот только была атака иранскими дронами на Киев, и в этой связи Зеленский сказал, что 10% от необходимого ПВО только есть в наличии у Украины», – посетовал экстремист.

В то же время он добавил, что нынешняя война идёт не первый год и даже не первое столетие.

«Орки пытались захватить Украину и захватывали, проводили геноцид неоднократно, это продолжалось веками, начиная ещё с 1654 года, который москали всегда изображали, как «навеки с Россией», и в таком духе. Поэтому понятно, что это может закончиться исключительно победой Украины над орками и разгромом московской орды», – выразил уверенность Стомахин.

Он подчеркнул, что в таком деле ни в коем случае нельзя действовать ограниченно, иначе всё было зря.

«Если ставить вопрос, как поставил Подоляк, а устами его и офис президента Украины, что мы ни в коем случае не будем заходить на территорию России, мы только отвоёвываем своё, то получится, что все жертвы были зря, все погибшие, все гражданские жертвы, все пострадавшие от бомбёжек, потому что через некоторое время Россия оклемается, нарастит свою военную мощь и опять двинется завоёвывать Украину. Поэтому считаю, что офис президента в этом отношении неправ, в своих скромных устремлениях отвоевать границы только 1991 года. Между прочим, есть ещё границы, которые обозначены Парижской мирной конференцией 1919 года, где в Украину входит Белгород и часть Курской области, и Ростовская, и Воронежская – эти все территории, они украинские, они тоже должны войти в состав Украины. Как раз эта победа над орками и взятие Москвы, и полный разгром московской орды, открывает к этому путь, тогда это станет возможно. А при отвоевании границ 1991 года, это невозможно», – сказал беглый заукраинец.

Отметим, называющий себя «узником совести» Борис Стомахин – бывший соратник ныне покойной Валерии Новодворской, просидел в общей сложности 12 лет в тюрьме за экстремистские призывы к насильственному свержению власти и поддержку чеченских сепаратистов.