Соратник Пушилина предложил ввести ежемесячные выплаты от государства всем гражданам

02.11.2020, Донецк, Михаил Рябов

В Донбассе, да и во всей большой России, государство могло бы ввести ежемесячные выплаты всем гражданам – безусловный базовый доход. В Донецке уже разрабатывается соответствующая экономическая программа.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«На государственном уровне соответствующим законом должна быть создана, апробирована и принята экономическая программа. Она будет выгодно отличаться от всего, что было ранее не только в Донбассе, но и в России, ведь ее реализация будет проходить в интересах простых людей, как это и положено в Народной Республике, о которой мы с вами говорим с 2014 года.

В ее основе лежит социальная повестка, в программу также заложено введение безусловного базового дохода…

Смысл его заключается в том, что каждый житель России, как и Донбасса, по факту своего рождения и гражданства имеет право на получение некой ренты, – месячной суммы, дающей ему возможность на закрытие основных жизненных вопросов, помимо решения материальных проблем.

Это наполнит людей гордостью за свою страну, поможет им почувствовать себя неотъемлемой частью государства и подтолкнет к деятельному участию в создании и развитии единого проекта Большой России.

Таким образом, мы сможем сделать интересное предложение нашим соотечественникам, которые сегодня отделены от нас государственными границами, и в карманах которых лежат паспорта других государств, но при этом, они являются частью большого советского народа, разорванного на куски в результате предательства 1991 года.

Безусловно, некоторыми государствами производились попытки внедрения базового дохода, но на сегодняшний момент он так нигде и не был реализован. Поэтому мы заложили этот алгоритм в блокчейн PRIZM для его апробирования и обкатки.

Мы выяснили, что с введением безусловного базового дохода каждый человек должен по праву своего рождения и гражданства получать от государства условную денежную сумму. Здесь у Вас сразу возникает вопрос: откуда браться средствам для реализации этой программы? Уверяю, в экономической программе, над которой я работаю, Вы найдете развернутый ответ: откуда собирать, где изымать, как привлекать средства в фонд, за счёт которого будет работать эта программа.

Выплаты безусловного дохода уменьшат разницу в доходах между самыми бедными и самыми богатыми, что является показателем перекоса в уровне жизни членов общества и делает его уязвимым, в том числе для внешнего влияния.

Конечно, можно и дальше изымать сверхдоходы через налоговую шкалу и перераспределять их через безусловный базовый доход. Но я уверен, что здесь на первом же этапе возникнет серьезное сопротивление и противодействие со стороны российского олигархата. Для сверхбогатого человека безусловный доход не станет значимой величиной, но для человека, имеющего средний или малый достаток, – это существенная денежная прибавка. Вот таким образом можно выстроить перераспределение национального богатства.

Повторюсь: я не призываю бороться с богатыми! Но уверен, что если мы хотим построить Великую страну и справедливое общество, то со временем и сверхбогатые люди начнут понимать о необходимости делиться своими доходами с теми, кто в этом крайне нуждается.

Безусловным доходом мы подтянем уровень жизни и покупательную способность простых людей. Мы точно знаем, что увеличение покупательной способности населения – это та благоприятная почва, необходимая для дальнейшего роста объёмов производства, роста ВВП и в целом для всей экономики страны», – пишет Муратов.