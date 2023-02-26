Соскин предрекает серьёзное обострение на фронте: «Бегите, спасайтесь!»

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Ракетные удары по украинским объектам инфраструктуры никуда не денутся, однако при этом возможен прорыв на фронтах, со всеми вытекающими неприятностями для гражданского населения.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский экономист и политолог Олег Соскин, придерживающийся русофобских и националистических взглядов, однако постоянно и гневно критикующий Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они могут спокойно наносить удары – пока нет «Пэтриотов» и других систем, они эти баллистические ракеты, особенно эту гадскую Х-22 и «Кинжалы» могут запускать. Это самое опасное на сегодняшний день, что может быть. По сути, тем, кто выехал с Украины, продолжайте укореняться, потому что ничего хорошего нет. Те, кто ещё не выехал и думают выехать, выезжайте хотя бы на три месяца, там будет видно. Те, кто сидят в Херсоне, в Запорожье, Никополе, Марганце, Днепре, Кривом Роге, Харькове, Николаеве – не сидите. Особенно в обстреливаемых полностью городах, Купянске, не сидите, выезжайте хотя бы в юго-западную часть страны. Деньги есть-нету, выезжайте, не пропадёте, живы останетесь», – посоветовал политолог.

Примечательно, что в этот раз, помимо ракет, киевский деятель начал пугать украинцев серьёзной активизацией на фронте и возможностью прорыва одной из сторон.

«То есть война будет усиливаться, фронт будет всё более жёстким, зона фронтовая – жить там будет практически невозможно. Поэтому рассчитывать на какой-то позитив пока не приходится по любому. Или одна сторона будет наступать, или другая, или будет замораживание фронта – и то, и другое, и третье – это для людей мирных смерти подобно», – предупредил Соскин.