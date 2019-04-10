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10.04.2019, Киев, Игорь Петров
 
Мнение, Украина, Финансы
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Сотрудничество с МВФ не дает Украине доступа к дешевым займам – экономист

Украина доразместила евробонды под 10% и это дороже, чем размещают самые бедные страны с самой неустойчивой экономикой. При этом чиновники уверяют, что сотрудничество с МВФ позволяет Украине брать дешевые внешние займы.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В долларах мы одолжили порядка 830 млн долл. Но эти деньги сразу же пошли на погашение предыдущих внешних государственных займов. Потоп доразметили евробонды (которые размещали еще в октябре прошлого года) под 9,75%, т.е. фактически под 10%. Даже африканские страны размещают дешевле, чем Украина. И, на что я всегда обращаю внимание, эти 10% годовых – в рамках программы сотрудничества с МВФ. Нам всегда рассказывают, что сотрудничество с МВФ нужно чтобы выходит на рынки внешних заимствований и заимствовать дешевле, чем без программы МВФ. Но, извините, если нам программа сотрудничества с МВФ дает 10% годовых, то зачем нам такая программа? Мы и без МВФ можем выйти под такие сумасшедшие проценты», – считает он.

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