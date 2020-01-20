Спалившиеся на прослушке соросята доложат в Давосе об успешной предпродажной подготовке Украины

20.01.2020, Киев, Игорь Петров

Основным вопросом в повестке украинской делегации в Давосе будет выполнение реформ, в частности земельной, в интересах западного капитала.

Так считают опрошенные корреспондентом «ПолитНавигатора» эксперты.

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«От поездки делегации Украины в Давос можно ждать отчитывания украинского правительства о выполнении тех задач, которые перед ними ставили те, кто их по сути назначал, то есть транснациональные корпорации, условный «Сорос». Ни для кого не секрет, что нынешний украинский Кабмин и вообще значительная часть власти в Киеве – грантоеды, которых поставили, чтобы обеспечить интересы транснациональных корпораций – и в ситуации с рынком земли, и во многих других ситуациях. В Давосе они будут докладывать, как идет выполнение поставленных задач», – сказал директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш.

В целом участие украинской делегации в Давосе в этом году будет таким же, как и в предыдущие – формальным, протокольно-ритуальным, считает руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков.

«Они там ходят, создают массовку, знакомятся с какими-то людьми, но если эти знакомства потом и используются, то в личных интересах», – сказал Рудяков.

«Украинская делегация в Давосе будет выслушивать наставления своих старших товарищей. Очевидно, украинскую делегацию будут учить уму-разуму – как, с точки зрения коллективного запада, надо проводить реформы. Акцент будет сделан на тех вещах, которые стоят в повестке дня в Верховной Раде. Прежде всего – на земельной реформе», – отметил руководитель Центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Именно земельная реформа нужна Западу от нынешнего правительства, а недавний скандал с прослушкой никого не интересует и никак не скажется ни на поездке в Давос, ни на судьбе правительства.

«К отставке правительства Гончарука может привести, скорее, провал земельной реформы, а не записи, которые сделала под столом Рожкова или Маркарова. Это, собственно, и является тем «домашним заданием», под которое и провели в Кабмин команду «соросят», которая по сути является комиссией по предпродажной подготовке Украины», – сказал Андрей Золотарев.

«Скандал с прослушкой никак не повлияет на поездку. Как уже не раз говорили объективные аналитики, когда центр принятия решений находится не в Киеве, никакие скандалы, в том числе и такие, достаточно громкие, когда Гончарук позволяет себе очень нелицеприятно отзываться о Зеленском, никак не влияли на ход событий – и Гончарука в отставку не отправили. «Сороса» не интересует, какие там скандалы случаются, его интересует, отстаиваются ли его интересы», – считает Евгений Филиндаш.

«Для Гончарука выброс репутационно опасных материалов прошел бесследно. Зеленский и его люди сфокусировались на поиске того, кто организовал эти записи. Не случайно Зеленский никак не отозвался о Гончаруке в негативном ключе, он провел личную встречу, взял под крыло, а силовикам дал указание в течение двух недель установить, кто это сделал достоянием широкой публики», – отметил Павел Рудяков.