Спасибо китайцам за мирный план – воюем до победного

Елена Острякова .  
26.05.2023 20:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Китай, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Китайский спецпредставитель по делам Евразии Ли Хуэй приехал в Москву. Он провел переговоры по украинскому урегулированию с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Разговор занял около полутора часов, передает коррепондент «ПолитНавигатора».

Китайский спецпредставитель по делам Евразии Ли Хуэй приехал в Москву. Он провел переговоры по...

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Лавров подтвердил приверженность политико-дипломатическому разрешению украинского конфликта, но отметил созданные Киевом и западными кураторами препятствия для возобновления переговоров. Министр выразил признательность Пекину за взвешенную позицию по украинскому кризису.

Западная пресса пишет, что Ли Хуэй в ходе поездки по Европе призвал добиться немедленного прекращения огня на Украине с сохранением за Россией ее новых регионов.

«Война прекращается. Подписывается мир. И якобы Китай говорит, что это поддерживают большинство стран мира, с которыми контактировал Китай», – пишет в своем тг-канале политолог Сергей Марков.

Китайское предложение вызвало форменную истерику на Украине.

«Китай предлагает нам отдать россии оккупированые территории, чтобы закончить войну. Я предлагаю Китаю отдать вместо Крыма, например, провинцию Хейлунцзян. Мне кажется, очень честный обмен», – написал скандальный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Его бывший коллега Олег Царев полагает, что США и запад в целом будут выступать против китайского мирного плана.

«Но кто бы ни был за или против, все решится на земле. Надо не отступать и где возможно, двигаться вперед», – написал он.

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