Специалисты Никитского ботсада создадут арабский экопарк в Дамаске

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Специалисты Никитского ботанического сада отправятся в Сирию для создания экопарка в историческом центре Дамаска.

Из Крыма вместе с учеными в новый сирийский парк поедут саженцы роз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как рассказал в эфире «Крым 24» руководитель представительства НБС-ННЦ в Сирийской Арабской республике Сергей Хохлов, в октябре в Дамаске прошли встречи представителей НБС в рамках совместного заседания Межведомственных координационных штабов России и Сирии по взаимному сотрудничеству.

«Министерство туризма Сирии предложило нам поучаствовать в разработке проекта экопарка «Арт-Кеван» вместе с местными специалистами, – пояснил Хохлов. – У Никитского ботсада большой опыт создания парков различной направленности, поэтому нас и пригласили. На конец ноября–начало декабря туда должна выехать группа специалистов, чтобы привязать разработку к тому району города Дамаска, где планируется создание парка».

По своему дизайну парк будет напоминать московский «Зарядье», только масштабнее и с восточно-арабским колоритом. Причем ландшафт должен быть максимально разнообразным и вписывающимся в архитектуру исторического центра Дамаска.

«По климатическим условиям Дамаск больше похож на Симферополь, и мы повезем что-то из классических декоративных растений и обязательно наши розы, – заверил Хохлов. – Это будет природное пространство с садами на скалах и элементами современного дизайна в восточной специфике».

Помимо крымских специалистов в Сирию отправятся сотрудники бывшего государственного ботанического сада России, ныне преобразован в Московское представительство НБС. У них большой опыт по созданию восточных, китайских, арабских садов и парков. Вместе с сирийскими специалистами российские ученые будут, помимо декоративных, разрабатывать устойчивые к засухе сорта сельскохозяйственных культур.

«Сирия находится в процессе восстановления, мы будем обучать их кадры от простейшего садовника до научного работника, – добавил Хохлов. – Планируем открыть лабораторию сельскохозяйственных и декоративных направлений, которая будет заниматься парком «Арт-Кеван» и дальнейшим изучением экологии, сохранения природы Сирии».

Основное финансирование на разработку парка в Дамаске НБС получит из федерального бюджета. Но если у руководства Крыма возникнет желание и возможность поучаствовать в создании нового символа сирийско-российской дружбы, Никитский сад готов рассмотреть предложения по отдельному «уголку Крыма» в ландшафтном пространстве «Арт-Кевана». Первоначальный этап разработки проекта, его согласование и привязка к местности, потребует от 6 до 10 месяцев. Еще около полугода потребуется на практическое воплощение, и не исключено, что к концу следующего года в новый парк перережут красную ленточку.