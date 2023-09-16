«Справедливая Россия» хочет ущемить в правах жителей новых регионов

Фракция партии «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект о запрете на приобретение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия и оружия самообороны лицами, имеющими гражданство РФ менее пяти лет.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обосновал необходимость такого закона тем, что в ряде регионов России складывается неблагоприятная криминогенная обстановка, вызванная засилием мигрантов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Причины этих проблем хорошо известны, и положение дел может осложниться, если государство не ужесточит правила продажи оружия мигрантам. Приехав в Россию, многие граждане стран СНГ стремятся как можно скорее получить российское гражданство. Причём незнание языка нисколько не мешает им получить паспорт Российской Федерации, а далее многие идут за документами для приобретения огнестрельного оружия», – написал Миронов.

Обозреватель «Комсомольской правды» Сергей Мардан назвал законопроект «абсолютно бессовестным и популистским».

«Новые граждане, получившие гражданство менее 5 лет назад – это не только узбеки и киргизы, заработавшие себе на паспорт, крутя баранку такси и горбатясь на стройках. Это еще и несколько миллионов русских людей, которые продолжают жить на линии фронта в Донецке, Луганске, Запорожской и Херсонской областях. А многие этот паспорт так и не успели получить, потому что погибли. На войне погибли», – написал Мардан.

Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев считает, что законопроект «Справедливой России» противоречит Конституции РФ.

«Это популизм. Причем неумный популизм. Есть два варианта решения. Либо надо менять Конституцию и убирать норму, о том, что все граждане России равны между собой в правах и свободах. Либо усложнить процедуру получения гражданства, ввести испытательный период, в течение которого не давать гражданство, но позволять жить в России. И на этот период предоставлять ограниченные права», – написал Царев.

Военкор Роман Сапоньков видит проблему иначе.

«Не совсем понятно, зачем новым гражданам первым делом после получения паспорта покупать оружие, на самом деле. Если хочется пострелять, побегать на природе и выместить свою любовь к Родине, всегда можно пойти на контракт. Тем более, если вы хороший водитель, механик, вы совсем не факт, что окажетесь на передовой. Обеспечение работы тыла не менее важно и почётно. Во-вторых, всё гораздо проще. Вал преступлений бывших мигрантов из Средней Азии с российским паспортами приходится на травматические пистолеты. Я много раз писал, что травмат можно получить после недели хождения по справкам. Российский гражданин, будучи давно заведённым в систему, имеет меньше шансов получить травмат. Например, попался когда-то на наркоте или сидел или наблюдался у психиатра. Мигрант в этом плане чист – он просто идеальный гражданин и кандидат на выдачу разрешения на оружия – не сидел, не привлекался, не залетал по малолетки. И это не мешает ему на бывшей родине быть рецидивистом-наркоманом, базы не пересекаются. Поэтому ключевым является не ограничение на получение оружия, а ограничение на покупку травматов для новых граждан», – указывает Сапоньков.