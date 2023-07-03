Спущен на воду новый ракетный корабль для Черноморского флота

Михаил Рябов.  
03.07.2023 18:05
  (Мск) , Москва
Просмотров: 447
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Севастополь


В Зеленодольске (Татарстан) спущен на воду новый малый ракетный корабль проекта 22800 «Туча», который впоследствии войдет в боевой состав Черноморского флота. Его систершипы, вооруженные «Калибрами», уже доказали свою эффективность в ходе СВО.

«Корабль оснащен комплексом высокоточного оружия, который подтвердил свою высочайшую эффективность в ходе проведения СВО», – сказал Ильяс Шигапов, начальник управления кораблестроения главного командования ВМФ РФ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

В Зеленодольске (Татарстан) спущен на воду новый малый ракетный корабль проекта 22800 «Туча», который...


Главный конструктор проекта Дмитрий Цимляков сообщил, что новый корабль построен полностью на российских комплектующих – без зависимости от поставок из-за рубежа.

В Зеленодольске планируется построить еще как минимум четыре подобных боевых корабля.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть