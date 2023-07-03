Спущен на воду новый ракетный корабль для Черноморского флота
В Зеленодольске (Татарстан) спущен на воду новый малый ракетный корабль проекта 22800 «Туча», который впоследствии войдет в боевой состав Черноморского флота. Его систершипы, вооруженные «Калибрами», уже доказали свою эффективность в ходе СВО.
«Корабль оснащен комплексом высокоточного оружия, который подтвердил свою высочайшую эффективность в ходе проведения СВО», – сказал Ильяс Шигапов, начальник управления кораблестроения главного командования ВМФ РФ.
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Главный конструктор проекта Дмитрий Цимляков сообщил, что новый корабль построен полностью на российских комплектующих – без зависимости от поставок из-за рубежа.
В Зеленодольске планируется построить еще как минимум четыре подобных боевых корабля.
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