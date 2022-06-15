Срочная модернизация ЗРК: аналитик объяснил, как прекратить обстрелы Донецка
Для того, чтобы эффективно противодействовать обстрелам территории Донбасса со стороны ВСУ, России необходимо срочно доработать стоящие на вооружении зенитно-ракетные комплексы «Тор» и «Панцирь».
Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил военный эксперт Максим Климов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Климова, радиолокационные станции этих комплексов позволяют выявлять подобные объекты.
«То, что сейчас нужно делать – это те радиолокационные станции зенитно-ракетных комплексов «Тор», «Панцирь» – проводить доработки, обеспечивающие применение их в том числе как РЛС контрбатарейной борьбы. Я подчеркну – это не только, чтобы решить задачу на Донбассе, это фактор выживания нашей войсковой ПВО.
В кругу специалистов эта тема обсуждается уже ряд лет, но здесь нужно просто принимать решение. Тот расстрел, который укры устроили Донецку… я не знаю, что еще должно произойти, чтобы у нас верха до этого дозрели. Технически РЛС это обеспечивает. Более того, это касается не только радиолокационных станций», – заявил Климов.
Спасибо!
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