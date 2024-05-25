США фальшиво открещиваются от причастности к ударам по России

США не поддерживают идею нанесения ударов по российской территории и не оказывают содействия в нанесении таких ударов. Об этом официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наносить удары по российской территории или нет, это решение, которое по большому счету должны принимать сами украинцы, но у нас есть официальная политика. Если речь идет об оружии, предоставленном США, мы не разрешаем использовать этого оружия для нанесения таких ударов. Вместе с тем, мы очень много делаем, чтобы помочь Украине защититься», – сказал Миллер.

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Он отказался комментировать «внутренние дискуссии» в Госдепе по этому вопросу.

Слова представителя Госдепа США диссонируют в сегодняшним «ястребиным» интервью генсека НАТО Йенса Столтенберга The Economist, в котором он предложил пересмотреть ограничения, которые наложила НАТО на использование оружия, переданного Украине. При этом Столтенберг подчеркнул, что напрямую участвовать в боевых действиях альянс не будет. Так же как и отправлять наземные войска на Украину.

Член Совета по правам человека Марина Ахмедова сочла интервью лицемерным.

«Можно подумать, они не обстреливают Россию. Однако Америка и ее альянс – это такая подлая натура, что знать надо одно: если они что-то обсуждают и заводят типа дискуссию – «А не разрешить ли нам удары по России?», «А не поставить ли нам ATACAMS? – это значит, что они уже приняли решение. Они уже поставили ATACAMS. И имитацией дискуссии они лишь дают понять – это все сейчас будет. Они приняли решение. И нам надо принять решение. Они не колеблются. Нам тоже не надо колебаться», – пишет Ахмедова в своем тг-канале.