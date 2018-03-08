08.03.2018, Киев, Елена Острякова

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США хотят, чтобы украинскую ГТС “распилили”

США заинтересованы в строительстве газопровода «Северный поток-2», поскольку оно поставит крест на украинской газотранспортной системе (ГТС), передаетт корреспондент “ПолитНавигатора”.

Такое мнение в интервью телеканалу «ПолитВера» высказал украинский политконсультанг Дмитрий Джангиров.

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«Отсутствие украинской ГТС помогает США сформировать в Европе рынок сжиженного газа. Поэтому нельзя сказать, что американцы так уж стоят за интересы Украины», – сказал Джангиров.

Из нынешнего курса гривны он делает вывод, что сейчас реальный транзит российского газа составляет 45-50 млрд кубометров. После строительства «Северного потока-2» в украинскую ГТС будет закачиваться не более 20-30 млрд кубометров.

«Такое количество невыгодно качать, легче эту трубу распилить», – сказал Джангиров.

Он полагает, что в Европе Украина представляет интерес только для Польши и только как источник дешевой рабочей силы.

«У определенных кругов США есть интерес к Украине как инструменту сдерживания России. Но это роль не очень почетная, дорогая и очень нервная», – сказал Джангиров.