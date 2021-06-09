«США могут превратиться в нормальную страну» – киевский политолог

09.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украине выгоден нынешний рост цен на сырьевых рынках, но зарабатывают на нем лишь экспортеры таких товаров как руда, а для рядового потребителя это означает инфляцию.

Об этом в эфире «Укрлайф.тв» заявил киевский политолог Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В целом вот эта постковидная конъюнктура Украине выгодна. На данный момент сырьевые страны, как ни странно, могут заработать больше. Но это не означает, что мы можем заимствовать финансовый инструмент, который использует страны «ядра». Более того, хороший вопрос – будем ли мы ощущать инфляцию? Ведь повышение цены на сырье это тоже неким образом инфляция. Например, на руду произошло повышение цен в несколько раз, украинские миллиардеры стали богаче, их состояния строятся во многом на сырьевой экономике. И это одно из следствий вот этого для стран периферии, которая является наша страна», – сказал эксперт.

По его словам, США используют положение доллара как мировой валюты, чтобы вливать новые деньги в свою экономику, но скоро доллар может потерять свое значение.

«Борьба между мировыми деньгами, уже идёт. В этом плане было очень интересное заявление Российской Федерации о том, что они хотят перевести свои внешние платежи из доллара в евро. Это показатель того, что они хотят стимулировать в большей мере общеевропейский валютный рынок. И они уже не будут находиться вот под этим американским финансовым «зонтиком».

Для самих США это тоже несёт риски. Сейчас они запустили вот эту «ядерную бомбу» – сколько хотим, столько и вливаем средств, долг неважен, дефицит неважен. Но если поменяется ситуация и мы увидим, что евро и юань станут ключевой мировой валютой, то тогда США просто станут нормальной страной, у которой есть долг, у который есть внешняя торговля. Позволят ли США произойти этому, позволят ли они исчезнуть долларовым миру?», – сказал политолог.